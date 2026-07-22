Nhà vườn sầu riêng tại Lâm Đồng thấp thỏm vì giá bán giảm sâu

Dù đang trong cao điểm thu hoạch niên vụ sầu riêng năm 2026 nhưng nhà vườn, thương lái ở thủ phủ sầu riêng xã Đạ Huoai 2 (Lâm Đồng) vẫn thấp thỏm không yên do giá bán ngày càng giảm sâu.

Khác những niên vụ trước, nhiều vựa thu mua sầu riêng dọc tuyến quốc lộ 20 (đoạn qua xã Đạ Huoai 2) khá đìu hiu dù đang trong cao điểm thu hoạch vụ sầu riêng. Nguyên nhân do giá bán liên tục sụt giảm từ đầu vụ cho đến nay đã khiến các thương lái không mặn mà thu mua như những năm trước.

Theo ông Nguyễn Hoài Phong, thương lái thu mua sầu riêng tại Đạ Huoai 2, thị trường tiêu thụ chậm trong khi giá bán xuống thấp nên các thương lái và nhà vườn cũng kém vui hơn hẳn so với mọi năm.

Bình thường nhóm thương lái như ông mỗi ngày phải cắt mười mấy tấn nhưng hiện chỉ cắt tầm 7-8 tấn rồi chuyên chở về vựa phân loại, kiểm định rồi chuyển đi thị trường xuất khẩu.

Người dân tại xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng thu gom sầu riêng tại vườn để chở đến các điểm tập kết của thương lái. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Xã Đạ Huoai 2 (gồm địa bàn xã Hà Lâm và thị trấn Đam B’ri, huyện Đạ Huoai cũ) được xem là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng (cũ) bởi chất lượng đồng đều, có thương hiệu uy tín trên thị trường.

Toàn xã hiện có hơn 3.400 ha chủ yếu gồm giống Ri6, Monthong; trong đó, sầu riêng ở giai đoạn kinh doanh khoảng 2.800 ha, năng suất ước trên 11 tấn/ha. Đa phần, sầu riêng tại địa phương này được các thương lái thu mua, xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, thôn 1, xã Đạ Huoai 2, so với cùng kỳ năm ngoái, giá sầu riêng đã giảm 20-30% và thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong khi giá bán giảm thì chi phí nhân công, chăm bón vẫn ở mức cao khiến các nhà vườn thấp thỏm không yên về lợi nhuận khi vụ mùa năm nay phải qua tháng 8 mới kết thúc.

Thống kê đến thời điểm hiện tại, sầu riêng được thương lái thu mua tại vườn với mức giá từ 32.000-45.000 đồng/kg (giá bình quân, chưa phân loại theo kích cỡ, chất lượng quả). Việc giá sầu riêng sụt giảm được lý giải do đến từ thị trường bị cạnh tranh bởi sầu riêng Thái Lan và một phần xuất phát từ chất lượng sầu riêng năm nay bị ảnh hưởng do biến đổi thời tiết.

Sầu riêng các loại tại Đạ Huoai 2 đang được thu mua với mức bình quân 32.000-45.000 đồng/kg, thấp hơn 20-30% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Châu, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đạ Huoai 2 cho biết, năm nay thu hoạch muộn hơn so với mọi năm nên trùng với vụ mùa của Thái Lan nên đã ảnh hưởng đến giá bán của sầu riêng Đạ Huoai; đồng thời, do ảnh hưởng của thời tiết nên sầu riêng tại địa phương bị sượng, bị sâu nấm khá nhiều.

Hiện nay bà con đã thu hoạch đạt tiến độ khoảng 60% của mùa vụ, địa phương cũng thường xuyên đi kiểm tra, theo dõi để nắm bắt tình hình thu hoạch của bà con nông dân để có những khuyến cáo kịp thời cho người dân.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 45.500 ha sầu riêng, là địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất nước. Sản lượng mùa vụ năm 2026 ước tính đạt khoảng 310.000 tấn với thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và một số thị trường khác.

Phần lớn sản lượng sản xuất sầu riêng trên địa bàn tỉnh cung ứng cho thị trường sản phẩm sử dụng tươi (chiếm 85% tổng sản lượng sầu riêng của tỉnh), sản phẩm sầu riêng chế biến dạng bóc múi và cấp đông chiếm 15% tổng sản lượng.

Sầu riêng của xã Đạ Huoai 2 có chất lượng đồng đều, chủ yếu phục vụ thị trường xuất khẩu. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Đến nay, toàn tỉnh có 133 doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua sầu riêng, 47 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm sầu riêng với 1.678 hộ tham gia.

Trước cao điểm vụ mùa năm 2026, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức các chương trình, hội thảo nhằm tuyên truyền cho người dân, đơn vị sản xuất, thu mua sầu riêng trong và ngoài tỉnh triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo tuân thủ các quy định đối với ngành hàng sầu riêng xuất khẩu./.

Lâm Đồng: Nâng chất ngành hàng sầu riêng, tăng sức cạnh tranh xuất khẩu Lâm Đồng tiếp tục mở rộng diện trồng sầu riêng đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ; phát triển hệ thống kho lạnh, thu hút doanh nghiệp đầu tư bảo quản, chế biến, nâng cao giá trị gia tăng.