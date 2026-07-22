Giá dầu lên mức cao nhất trong 5 tuần do xung đột Mỹ-Iran

Chốt phiên 21/7, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 2%, chạm mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua.

Giới đầu tư lo ngại nguồn cung năng lượng tại Trung Đông sẽ đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng khi xung đột giữa Mỹ và Iran lan rộng, cùng với việc lực lượng Houthi (Yemen) đe dọa phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,79 USD (2,0%) lên 91,01 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,68 USD (2,0%) lên 84,91 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 10/6 và của dầu WTI kể từ ngày 11/6.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang diễn biến hết sức phức tạp. Rạng sáng 21/7, quân đội Mỹ đã ném bom hàng loạt mục tiêu ở miền Nam và miền Tây Iran.

Ngay lập tức, Iran đáp trả bằng cách tấn công các cơ sở của Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Jordan. Tại eo biển Hormuz, hỏa lực đã đánh trúng ít nhất 1 tàu chở dầu.

Trước đó vào ngày 20/7, lực lượng Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, làm dấy lên mối đe dọa lớn đối với dòng chảy năng lượng và thương mại toàn cầu vượt ra ngoài khu vực Vùng Vịnh.

Đánh giá về diễn biến này, các chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn Gelber & Associates cho rằng đà tăng giá hiện tại không hẳn do lượng dầu sụt giảm ngay lập tức, mà do thị trường lo ngại chuỗi logistics sẽ đối mặt với rủi ro cao trong tuần này, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu của Saudi Arabia sang châu Á hoặc quá trình vận chuyển qua Biển Đỏ.

Đáng chú ý, số liệu từ Tổ chức Sáng kiến Dữ liệu Các tổ chức Hỗn hợp (JODI) công bố ngày 21/7 cho thấy xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 5/2026 đã giảm tháng thứ 3 liên tiếp, rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Bên cạnh chảo lửa Trung Đông, nguồn cung toàn cầu còn chịu áp lực từ khu vực Biển Đen. Ba nguồn tin trong ngành xác nhận Hiệp hội Ống dẫn Dầu Caspian (CPC) đã ngừng tiếp nhận dầu từ Kazakhstan. Cơ quan này đã ngừng hoạt động bốc dỡ hàng vào ngày 20/7 do các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại cảng của họ ở Biển Đen.

Tại thị trường Mỹ, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo dự trữ dầu thô hàng tuần của Viện Xăng Dầu Mỹ (API) và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Các chuyên gia dự báo các công ty năng lượng Mỹ đã rút 0,5 triệu thùng dầu khỏi kho dự trữ trong tuần kết thúc vào ngày 17/7. Nếu dự báo này chính xác, dự trữ dầu của Mỹ sẽ ghi nhận tuần sụt giảm thứ 2 liên tiếp./.

Giá dầu giảm hơn 1% sau đề xuất ngừng bắn giữa Mỹ và Iran Vào lúc 15 giờ 15 ngày 21/7 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 1,21 USD, hay 1,4%, xuống 88,01 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 94 xu Mỹ, hay 1,1%, xuống 82,29 USD/thùng.