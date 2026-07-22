Giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên 21/7 trước những hy vọng về một bước đột phá ngoại giao giữa Mỹ và Iran.

Giới đầu tư kỳ vọng diễn biến tích cực này sẽ giúp hạ nhiệt giá năng lượng, từ đó làm giảm sức ép buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ.

Vào lúc 18 giờ GMT, khoảng 1 giờ sáng 22/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 4.068,29 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn giao tháng 8/2026 của Mỹ cũng tăng 1,5% lên 4.076,40 USD/ounce.

Ngày 20/7, một quan chức cấp cao của Iran cho biết nước này đã nhận được đề xuất ngừng bắn kéo dài 10 ngày từ các nhà trung gian hòa giải nhằm cứu vãn thỏa thuận tạm thời.

Thời gian qua, tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố khả năng Fed sẽ duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Dù vàng vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát dài hạn, nhưng môi trường lãi suất cao sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời này.

Hiện tại, sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn vào cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed vào tuần tới, đặc biệt là quyết định về lãi suất và những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo có 68% khả năng Fed sẽ tiến hành một đợt tăng lãi suất vào tháng Chín tới.

Đánh giá về triển vọng thị trường, Ngân hàng Commerzbank cho biết mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce vẫn sẽ được duy trì. Tuy nhiên, những lo ngại về lộ trình lãi suất tại Mỹ có thể sẽ kìm hãm đà phục hồi của vàng.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,1% lên 58,72 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,9% lên 1.623,63 USD/ounce, và giá palladium tăng 2,4% lên 1.282,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 143,40-146,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran Vượt mốc 4.070 USD/ounce, kim loại quý đồng loạt bứt phá trong phiên chiều 21/7 khi giới đầu tư kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.