Giá vàng trong nước tăng, SJC giao dịch lên ngưỡng 147 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (22/7) tăng 600.000-800.000 đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại lại biến động khác nhau.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (21/7).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 142,7-146,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng so với ngày 21/7. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 143,7-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.128 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.260 đồng/USD, không có biến động so với chốt phiên hôm qua (21/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên ngày 21/7. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.110-26.520 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.140-26.520 đồng/USD, cùng tăng 10 đồng/USD so với chốt phiên ngày 21/7

Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 26.087-26.523 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 17 đồng/USD ở chiều bán ra. Trong khi Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.120-26.523 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa điều chỉnh so với chốt phiên ngày 21/7./.

Giá vàng ngày 22/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (22/7) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.