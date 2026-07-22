Giá dầu thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/7, khi xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu Brent Biển Bắc có thời điểm vượt 95 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 6 tuần, trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng hơn 4%.



Các nhà phân tích cho rằng giá dầu tăng chủ yếu do những diễn biến quân sự mới giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh Washington tiến hành đợt không kích thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran, còn Tehran tiếp tục đáp trả.

Căng thẳng cũng làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb, hai tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí tự nhiên của thế giới.

Theo giới phân tích, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực do lo ngại xung đột ảnh hưởng đến nguồn cung, thậm chí dầu Brent có thể tiến sát mốc 100 USD/thùng.



Diễn biến trên thị trường năng lượng cũng tác động đến thị trường tài chính toàn cầu. Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đồng loạt giảm trước giờ mở cửa, trong khi nhiều thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ kết quả kinh doanh của loạt tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Tesla, Intel, Microsoft và Meta để đánh giá triển vọng tăng trưởng của lĩnh vực AI.



Các chuyên gia cảnh báo giá dầu tăng trở lại có thể làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, nhất là khi giá nhiên liệu kéo theo chi phí vận tải và sản xuất tăng.

Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phải duy trì chính sách lãi suất ở mức cao lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát, qua đó tạo thêm sức ép đối với tăng trưởng kinh tế thế giới./.

Giá dầu lên mức cao nhất trong 5 tuần do xung đột Mỹ-Iran Giới đầu tư lo ngại nguồn cung năng lượng tại Trung Đông sẽ đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng khi xung đột giữa Mỹ và Iran lan rộng.

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