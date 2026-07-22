Quảng Ninh xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục đất đai

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/7/2026, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai tại một số địa phương vẫn còn hạn chế. Số lượng hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất... tồn đọng còn nhiều; tình trạng hồ sơ quá hạn, kéo dài nhiều năm chưa xử lý dứt điểm. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc đặt thêm điều kiện trái quy định, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Để kịp thời chấn chỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, kéo dài, khắc phục triệt để tình trạng chậm giải quyết do nguyên nhân chủ quan.

Chỉ thị nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy công việc hoặc tự ý đưa ra các yêu cầu ngoài quy định. Tỉnh nghiêm cấm việc trả lại hồ sơ hoặc chuyển trạng thái xử lý mà không có văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng căn cứ pháp lý cho người dân.

Đối với cấp xã, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ quá hạn do nguyên nhân chủ quan, hoặc buông lỏng quản lý.

Để bảo đảm tính khách quan và minh bạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Nội vụ chủ trì lập đoàn công tác kiểm tra đột xuất và thường xuyên về việc thực thi công vụ; Thanh tra tỉnh phối hợp kiểm tra, xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, kết quả thực hiện chỉ thị này sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng quý, hằng năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, người đứng đầu sẽ bị xem xét miễn nhiệm theo quy định./.

Quảng Ninh gỡ “nút thắt” đất đai, thúc đẩy các công trình trọng điểm về đích Tính đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 200 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, bao gồm nhiều dự án quy mô lớn về đô thị, hạ tầng, du lịch và công nghiệp.