Mỹ đẩy mạnh chiến lược tăng nguồn cung năng lượng

Ngày 20/4, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký nhiều bản ghi nhớ về lĩnh vực năng lượng theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng năm 1950 nhằm đối phó với giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể, Tổng thống Trump đã ký 5 bản ghi nhớ, tập trung vào việc đảm bảo chuỗi cung ứng than đá, thúc đẩy sản xuất dầu mỏ trong nước, tăng năng lực vận chuyển khí đốt tự nhiên và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng lưới điện và các hạ tầng năng lượng liên quan khác.

Trên mạng xã hội, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers viết: “Các quyết định hôm nay cho phép Bộ Năng lượng sử dụng nguồn kinh phí theo Đạo luật ‘To và Đẹp’ để tăng cường hạ tầng lưới điện và giải phóng nguồn năng lượng an toàn với giá phải chăng và đáng tin cậy.”

Truyền thông đưa tin Tổng thống Trump viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để cấp quỹ liên bang cho một loạt dự án năng lượng trong bối cảnh đang phải đối mặt với áp lực giá xăng dầu và điện tăng cao.

Những dự án năng lượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ có thể bao gồm các nhà máy điện than, cơ sở lọc dầu, nhà máy sản xuất tuabin khí và máy biến áp.

Đạo luật Sản xuất Quốc phòng ra đời trong thời Chiến tranh Lạnh, cho phép Tổng thống thúc đẩy sản xuất các mặt hàng phục vụ mục đích an ninh quốc gia./.

Giá năng lượng tăng vọt đe dọa sức mua của người tiêu dùng Mỹ Chi phí nhiên liệu đội thêm khoảng 8 tỷ USD buộc người tiêu dùng phải dồn tiền cho các mặt hàng thiết yếu và thắt lưng buộc bụng ở các khoản chi tiêu không bắt buộc.