Giá vàng trong nước tăng, SJC giao dịch ở ngưỡng 171,5 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (21/4), thị trường kim loại quý trong nước tăng từ 200.000-500.000 đồng/lượng. Trái ngược với đà tăng của giá vàng, trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm ghi nhận mức giảm 1 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 171,5 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Mức giá này đã tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 20/4.

Ở phân khúc vàng nhẫn, thị trường cũng ghi nhận diễn biến điều chỉnh tăng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn giao dịch trong khoảng từ 168,5 triệu đồng đến 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với thời điểm chốt phiên hôm trước (20/4). Công ty Phú Quý niêm yết giá từ 168,2 triệu đồng đến 171,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200.000 đồng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này hiện đang dao động quanh ngưỡng 4.807 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 152,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,9 triệu đồng/lượng.

Không cùng nhịp với thị trường vàng, thị trường ngoại tệ sáng nay ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.102 đồng/USD, giảm 1 đồng so với chốt phiên hôm qua (20/4).

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm tương ứng 1 đồng so với chốt phiên ngày 20/4. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.097-26.357 đồng/USD (mua vào - bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.126-26.357 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.127-26.357 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.120-26.357 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

