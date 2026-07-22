Khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Deutsche Bank - ngân hàng lớn nhất của Đức xác nhận các công tố viên đã tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng tại Frankfurt ngày 22/7.

Cuộc khám xét nhằm điều tra các khoản khai thuế gian lận do công ty con Postbank của ngân hàng này thực hiện từ năm 2008 đến năm 2010.

Trong một tuyên bố, ngân hàng cho biết: "Deutsche Bank đang bị khám xét với tư cách là bên thứ ba trong vấn đề này và chúng tôi đang hợp tác điều tra," nhưng không nêu rõ chi tiết.

Cuộc điều tra liên quan đến việc ngân hàng tạo ra những lợi thế về thuế bất hợp pháp cho các cổ đông nước ngoài nắm giữ cổ phiếu Đức.

Các cổ đông nước ngoài giàu có đã sử dụng các giao dịch này để lách luật thuế của Đức vì theo quy định, các nhà đầu tư Đức có thể được hoàn thuế đối với cổ tức từ cổ phiếu Đức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài thì không. Các nhà chức trách cho biết hành vi này cấu thành tội gian lận thuế. Ước tính vụ việc gây thiệt hại cho cơ quan thuế 28 tỷ euro.

Deutsche Bank đã từng nhiều lần vấp phải tranh cãi. Một số hồ sơ liên quan đến nhà tài phiệt quá cố người Mỹ và tội phạm tình dục trẻ em bị kết án Epstein được công bố gần đây cho thấy, nhà tài chính này đã có tới 40 tài khoản tại Deutsche Bank. Ngân hàng này cũng đã bị khám xét hồi đầu năm nay liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền./.

Đức điều tra Deutsche Bank với nghi ngờ rửa tiền liên quan đến tỷ phú Nga Đối tượng liên quan vụ việc được cho là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022.