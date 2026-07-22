Thêm 3 ngân hàng báo lợi nhuận tích cực trong nửa đầu năm 2026

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Techcombank, ACB và PGBank cho thấy bức tranh tích cực với lợi nhuận tăng trưởng, thu nhập dịch vụ cải thiện và quy mô tín dụng tiếp tục mở rộng.

Theo đó, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng nhất trong nửa đầu năm thuộc về thu nhập từ hoạt động dịch vụ khi chạm mốc 7.600 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 37,6%.

Chỉ riêng trong quý 2, mảng dịch vụ của Techcombank đã lập kỷ lục mới với 4.200 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu từ thư tín dụng, tiền mặt và thanh toán dẫn đầu đà tăng với tốc độ bứt phá ngoạn mục 152,4%, mang về 3.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,27 triệu tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng riêng lẻ đạt 14,3% so với đầu năm, trong đó các khoản cho vay dự án hạ tầng và nhà ở xã hội được loại trừ khỏi hạn mức tín dụng. Nếu loại trừ các khoản cho vay ngoài hạn mức, tín dụng riêng lẻ vẫn tăng 11,6%.

Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026, với lợi nhuận trước thuế đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 22,5%. (Ảnh: Vietnam+)

ACB cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 10.700 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Theo ngân hàng, chất lượng lợi nhuận được cải thiện khi nguồn thu tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. ACB đồng thời duy trì chính sách trích lập dự phòng thận trọng, góp phần củng cố bộ đệm dự phòng.

Thu nhập lãi thuần đạt gần 14.800 tỷ đồng, tăng 13,3%. Riêng quý 2, biên lãi ròng (NIM) tăng lên 3,02%, cao hơn gần 0,2 điểm phần trăm so với quý 1. Kết quả này một phần đến từ sự phục hồi của phân khúc bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các sản phẩm mới có NIM cao hơn.

Ở mảng ngoài lãi, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Dù không còn các khoản thu nhập bất thường như cùng kỳ năm trước, lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác vẫn đóng góp hơn 1.455 tỷ đồng vào tổng thu nhập của ngân hàng.

PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 439,7 tỷ đồng, tăng 65,7% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Vietnam+)

PGBank cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Đến ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 89.312 tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng tăng 5,5% so với cuối năm 2025. Huy động vốn thị trường tiếp tục tăng trưởng, với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 20,8%, tạo nền tảng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cùng với mở rộng quy mô, PGBank tăng vốn điều lệ lên 7.327 tỷ đồng vào ngày 10/7/2026, tăng 33,2% so với cuối năm 2025, qua đó củng cố năng lực tài chính và đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động.

Tổng thu thuần 6 tháng của PGBank tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025 nhờ đóng góp từ nhiều mảng kinh doanh cốt lõi. Trong đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng hơn gấp hai lần.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 439,7 tỷ đồng, tăng 65,7% so với cùng kỳ năm trước. PGBank cho biết tiếp tục duy trì các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện chính sách quản trị rủi ro thận trọng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,87%./.

Lợi nhuận ngân hàng quý 2: 'Big 4' giữ vững trụ cột, khối tư nhân phân hóa Thị trường ngân hàng nửa đầu 2026 chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các ngân hàng quốc doanh lớn và ngân hàng tư nhân với nhiều biến động lợi nhuận hấp dẫn.