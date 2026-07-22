PVcomBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 12.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 6180/NHNN-QLGS chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) thêm tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Như vậy vốn điều lệ của PVcomBank được tăng từ 9.000 tỷ lên 12.000 tỷ đồng.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các văn bản đề nghị của PVcomBank và phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng thông qua tại Nghị quyết số 11868/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2026.

Theo đó, PVcomBank được phép tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngân hàng Nhà nướcyêu cầu PVcomBank chỉ được thực hiện việc tăng vốn sau khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, PVcomBank phải thực hiện việc tăng vốn bảo đảm tuân thủ các quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu PVcomBank thông báo bằng văn bản cho các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần về trách nhiệm bảo đảm tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần. Các nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn sử dụng để góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần. Nguồn vốn do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng hoặc nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp không được sử dụng để góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của PVcomBank theo quy định của pháp luật.

Đối với việc bảo đảm minh bạch về sở hữu cổ phần, các cá nhân, pháp nhân không được góp vốn, mua cổ phần của PVcomBank dưới tên của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật. Cổ đông nhận ủy thác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần nhận ủy thác. Trường hợp không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định, PVcomBank có quyền đình chỉ thực hiện quyền cổ đông đối với các cổ đông nhận ủy thác này.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần, việc thực hiện phải tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, Nghị định số 01/2014/NĐ-CP, Thông tư số 50/2025/TT-NHNN và các quy định pháp luật có liên quan. Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu PVcomBank bảo đảm cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam thực hiện đúng quy định tại khoản 11 Điều 210 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024./.

VNPT “bắt tay” PVcomBank kết nối sức mạnh tài chính và công nghệ số VNPT sẽ đồng hành cùng PVcomBank trong việc nâng cao năng lực công nghệ, phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh số hóa hoạt động quản trị, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và tối ưu trải nghiệm khách hàng.