Boeing yêu cầu Mỹ can thiệp vụ EU cấp khoản vay kỷ lục cho Airbus

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) đã chính thức đề nghị Chính phủ Mỹ gây áp lực buộc Liên minh châu Âu (EU) phải công khai minh bạch các điều khoản của gói vay trị giá 3 tỷ euro (khoảng 3,43 tỷ USD) dành cho đối thủ Airbus.

Trong bức thư gửi Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer ngày 21/7, Boeing bày tỏ bất ngờ trước thông báo hồi cuối tháng Sáu của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Trong thông báo, cơ quan cho vay của EU cam kết cấp khoản vay doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay cho Airbus. Quyết định này được công bố chỉ bốn ngày trước khi thỏa thuận đình chiến thuế quan hàng không giữa Mỹ và EU hết hạn vào ngày 6/7.

Phía Boeing yêu cầu USTR đòi hỏi một báo cáo đầy đủ về các điều khoản từ phía EU để chứng minh tính tương thích của khoản vay với thỏa thuận năm 2021, vốn yêu cầu một quy trình công khai và minh bạch.

Đại diện Thương mại Mỹ Greer cũng cho biết cơ quan này đang theo dõi sát sao khoản vay trên và ông đã trực tiếp nêu vấn đề này với người đồng cấp phía EU.

Phản hồi trước các cáo buộc, phía EIB phủ nhận việc cung cấp bất kỳ hỗ trợ bất thường nào cho Airbus. Họ khẳng định đây là một khoản vay thương mại bình thường có tính lãi suất theo hoạt động tài chính thông thường của ngân hàng.

Giám đốc Tài chính (CFO) của Airbus, ông Thomas Toepfer cũng tuyên bố các khoản vay tuân theo các điều kiện thị trường.

Theo thông báo của EIB, gói tài chính này sẽ hỗ trợ các khoản đầu tư dài hạn của Airbus cho đến năm 2030. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm mà Giám đốc điều hành (CEO) Airbus Guillaume Faury công bố kế hoạch bắt đầu phát triển dòng máy bay kế nhiệm dòng A320neo dưới mật danh dự án "eAction."

Phía Boeing lập luận rằng thời điểm cấp khoản vay trùng hợp với các tuyên bố ra mắt máy bay mới của ban lãnh đạo Airbus càng làm dấy lên nghi vấn về quy mô và mục đích của gói hỗ trợ kinh tế lịch sử này.

Họ nhấn mạnh các điều kiện thị trường hiện tại chưa thích hợp cho một thế hệ máy bay mới.

Đề xuất can thiệp của Boeing diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý kéo dài 17 năm tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về trợ cấp hàng không về cơ bản đã được hai bên tạm gác lại từ năm 2021.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thường xuyên sử dụng công cụ thuế quan và từng áp thuế ngắn hạn lên ngành hàng không vào năm ngoái. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Washington hiện ngần ngại sử dụng các công cụ của WTO, vốn gián tiếp thừa nhận các quy tắc đa phương mà Tổng thống phản đối.

Thay vào đó, ông Trump đã kêu gọi đối thoại trực tiếp với các đối tác thương mại để giải quyết tranh chấp./.

Boeing thắng kiện trong vụ xét xử liên quan đến dòng máy bay 737 MAX Theo hồ sơ tòa án, bồi thẩm đoàn tại Tòa án liên bang Seattle quyết định bác bỏ các cáo buộc cho rằng Boeing đã cố tình che giấu các vấn đề an toàn của dòng máy bay 737 MAX.