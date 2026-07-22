Doanh nghiệp Việt Nam tối ưu hóa chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân sự

Nền tảng AI dành cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực nhân sự, tài chính và công nghệ thông tin - Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY) vừa công bố hợp tác với Masan Group, một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của Việt Nam, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên toàn tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình chuyển đổi số này, Masan Group đã bắt đầu triển khai giải pháp Quản trị Nguồn nhân lực Workday (Workday Human Capital Management – HCM), đồng thời định hướng mở rộng sang các năng lực hỗ trợ hoạch định nguồn nhân lực, phân tích nhân sự và nâng cao trải nghiệm nhân viên trong tương lai. Các giải pháp được vận hành trên nền tảng Workday với trí tuệ nhân tạo (AI) là cốt lõi. Amaris Consulting là đối tác triển khai dự án Workday tại Việt Nam.

Workday sẽ đóng vai trò là nền tảng quản trị nhân sự cốt lõi trong chiến lược Future One Tech Platform và tham vọng xây dựng Digital Twin cho phía doanh nghiệp Việt, góp phần hợp nhất dữ liệu lực lượng lao động và trải nghiệm nhân viên trên toàn hệ sinh thái. Sự hợp tác này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc hiện đại và tiên phong ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị lực lượng lao động đa dạng và quy mô lớn của mình.

“Việc xây dựng một tổ chức kết nối chặt chẽ hơn, minh bạch hơn và lấy hiệu suất làm trọng tâm là yếu tố then chốt để chúng tôi hiện thực hóa chiến lược ‘Go Digital – Go Global.’ Workday mang đến cho các nhà lãnh đạo và quản lý một nền tảng chung để thấu hiểu, hỗ trợ và phát triển đội ngũ tốt hơn, đồng thời giúp bộ phận nhân sự trở thành đối tác chiến lược hiệu quả hơn cho doanh nghiệp,” tổng Giám đốc Masan Group, ông Danny Le cho hay.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc khu vực ASEAN của Workday, bà Jess O’Reilly chia sẻ: “Khát vọng trở thành doanh nghiệp mang tầm vóc toàn cầu của Masan được xây dựng trên nền tảng công nghệ vững chắc cùng cam kết mạnh mẽ đối với con người. Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng một doanh nghiệp tiên phong trong hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam nhằm hợp nhất hoạt động vận hành, tăng cường tính linh hoạt, khả năng cộng tác và đổi mới sáng tạo, đồng thời khai mở tối đa tiềm năng của lực lượng lao động”./.

Báo Pháp đánh giá cao kết quả chuyển đổi số của Việt Nam Theo Inforadar, sự kết hợp giữa mạng di động tốc độ cao và hạ tầng cáp quang rộng khắp tạo nền tảng quan trọng để phát triển các dịch vụ số trên phạm vi cả nước, kể cả ngoài các đô thị lớn.