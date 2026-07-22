Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử, VN-Index trượt dốc mất hơn 62 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/7, thị trường chứng khoán đóng cửa VN-Index giảm 62,03 điểm, xuống mức 1.668,53 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index giảm 5,25 điểm, xuống mức 275,49 điểm. Trên toàn thị trường, sắc đỏ áp đảo trên với 517 mã giảm, 833 mã đi ngang và 197 mã tăng. Trong đó, rổ VN30 với sắc đỏ ghi nhận với 27 mã giảm, 2 mã tăng và duy nhất một mã giữ giá tham chiếu.

Đầu giờ sáng, tâm lý thận trọng bao trùm với diễn biến giao dịch giằng co và phân hóa rõ nét. Nhóm ngành ngân hàng và công nghệ duy trì được sức hút dòng tiền, trong khi nhóm ngành năng lượng, bất động sản, dịch vụ truyền thông… đồng loạt giảm sâu dưới áp lực bán mạnh mẽ.

Sang đến đợt giao dịch buổi chiều, đà bán tháo lan rộng từ nhóm vốn hóa lớn tiếp tục lan ra các nhóm ngành trên thị trường. Trong đó, các mã VIC, VHM cùng nằm sàn và tác động chi phối lớn nhất đến đà giảm của VN-Index trong phiên. Hôm nay, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.937 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trái lại, họ mua ròng hơn 13.45 tỷ đồng phía sàn HNX.

Báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), nhận định xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 4/2026 dưới áp lực bán mở rộng. Như vậy, chỉ số này sau giai đoạn giảm mạnh từ vùng đỉnh quanh 1.900 điểm đang hướng về vùng giá 1.600-1.650 điểm.

Trong trường hợp tích cực, SHS dự báo nếu áp lực giải chấp giảm, VN-Index sẽ phục hồi ở vùng giá 1.650 -1.670 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 12/2025 và 4/2026. Trường hợp kém tích cực khi áp lực giải chấp vẫn gia tăng, SHS kỳ vọng chỉ số sẽ tạo đáy và phục hồi ở vùng giá quanh 1.600 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất các tháng 11/2025 và 3/2026 cũng như vùng đỉnh lịch sử năm 2022.

Trước diễn biến của thị trường, nhóm phân tích của SHS đánh giá dưới áp lực bán (nhằm giảm tỷ lệ dư nợ ký quỹ), tâm lý của nhà đầu tư trở nên bi quan và thất vọng. Khiến, thị trường chịu áp lực bán mạnh luân phiên ở các nhóm ngành. Nhiều mã cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh, vốn hóa thị trường giảm về tương đương, thậm chí là dưới vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Trong khi, doanh nghiệp vẫn kinh doanh tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, SHS chỉ ra nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E hiện tại khoảng 4-8, P/B thấp so với lịch sử, đây mức hấp dẫn để xem xét đầu tư. Hiện tại tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 382 tỷ USD, tương ứng 74%/GDP 2025. SHS cho rằng định giá của thị trường sẽ trở nên hấp dẫn nếu tiếp tục chịu áp lực bán tháo, giải chấp trong những phiên tới./.

Chứng khoán toàn cầu lao dốc vì "cơn sốt" trí tuệ nhân tạo hạ nhiệt Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,3% xuống 52.925,15 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,5% xuống 7.503,85 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,2% xuống 25.818,69 điểm.