Cổ phiếu bán dẫn phục hồi mạnh, tạo lực đỡ cho Phố Wall

Các chỉ số chính của Phố Wall chốt phiên 21/7 tăng điểm, dẫn đầu là Nasdaq Composite, khi sự phục hồi mạnh mẽ của cổ phiếu bán dẫn giúp chuyển hướng sự chú ý của nhà đầu tư khỏi xung đột tại Trung Đông và các cuộc chiến thuế quan gần đây.

Chỉ số Dow Jones tăng 385,38 điểm, tương đương 0,74%, lên 52.224,64 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 65,92 điểm, tương đương 0,89%, lên 7.509,2 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 329,13 điểm, tương đương 1,29%, lên 25.837,21 điểm.

Chỉ số ngành bán dẫn Philadelphia SE tăng 5,2% trong phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, sau khi kết thúc phiên cuối tuần trước giảm hơn 20% so với mức cao kỷ lục cuối tháng 6/2026.

Theo các nhà phân tích, các nhà đầu tư đang mua cổ phiếu bán dẫn trở lại trước khi các công ty công bố kết quả kinh doanh, với dự báo sẽ đạt lợi nhuận vượt trội.

Các nhà đầu tư dường như không mấy quan tâm đến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada hôm 20/7.

Một diễn biến khác cũng không có tác động đáng kể đến thị trường là việc giá dầu tăng 2% sau khi đạt mức cao nhất trong 5 tuần, do căng thẳng leo thang tại Trung Đông và các mối đe dọa phong tỏa tuyến hàng hải tại đây.

Trọng tâm chú ý của thị trường trong tuần này sẽ là kết quả kinh doanh của Alphabet và các nhà sản xuất chip Intel và Texas Instruments.

Tại Việt Nam, chiều 21/7, chỉ số VN-Index giảm 12,95 điểm (0,74%) xuống 1.730,56 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 3,67 điểm (1,29%) xuống 280,74 điểm./.

Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ do xung đột Mỹ-Iran leo thang Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng vọt, kéo thị trường Phố Wall đồng loạt chìm trong sắc đỏ.