Đức đối mặt nguy cơ tái suy thoái trong nửa cuối năm 2026

Viện Nghiên cứu Handelsblatt (HRI) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đức, cho rằng nền kinh tế đầu tàu châu Âu có thể rơi trở lại suy thoái kỹ thuật trong nửa cuối năm 2026 do giá năng lượng tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và thương mại đối ngoại suy yếu.

Theo dự báo mới, HRI giữ nguyên mức tăng trưởng GDP năm 2026 ở 0,5%, tương đương dự báo của Chính phủ Liên bang, nhưng hạ dự báo năm 2027 xuống còn 0,3%, thay vì 0,8% như trước.

HRI nhận định sau khi tăng 0,3% trong quý 1, kinh tế Đức sẽ gần như đi ngang trong quý 2 trước khi suy giảm trong quý 3 và quý 4, đồng nghĩa với việc có thể rơi vào suy thoái kỹ thuật.

Theo chuyên gia kinh tế trưởng của Handelsblatt Bert Rürup, Đức đang chịu tác động đồng thời của xu hướng phi toàn cầu hóa, chuyển đổi năng lượng, cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc và đặc biệt là tình trạng già hóa dân số. Ông cảnh báo tiềm năng tăng trưởng của Đức có thể giảm xuống gần bằng 0 vào cuối thập niên này.

HRI cho rằng động lực tăng trưởng trong quý 1 của nền kinh tế Đức chủ yếu đến từ yếu tố nhất thời khi xuất khẩu hóa chất, dược phẩm và kim loại tăng mạnh để bù đắp gián đoạn nguồn cung tại châu Âu do tác động từ việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu vốn là động lực tăng trưởng của kinh tế Đức, hiện nay không chỉ chững lại mà đã trở thành lực cản tăng trưởng nước này.

Trong quý 1, xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 12,5%. HRI dự báo thương mại đối ngoại sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng năm 2026 và 0,8 điểm phần trăm năm 2027.

Ở chiều tích cực, đầu tư tài sản cố định được dự báo tăng trở lại nhờ các chương trình chi tiêu cho hạ tầng và quốc phòng. Tuy nhiên, việc làm trong lĩnh vực sản xuất tiếp tục giảm, năng suất lao động hầu như không cải thiện và số người thất nghiệp được dự báo tiếp tục tăng.

HRI cũng dự báo thâm hụt ngân sách của Đức sẽ tăng lên 3,7% GDP trong năm 2026 và 4,4% vào năm 2027, vượt ngưỡng 3% được quy định trong Hiệp ước Maastricht.

Theo ông Rürup, việc chấp nhận thâm hụt ngân sách cao chỉ có ý nghĩa nếu nguồn lực được sử dụng để nâng cao năng lực tăng trưởng dài hạn.

Ông cho rằng Chính phủ Đức cần ưu tiên các cải cách nhằm mở rộng nguồn cung lao động, thúc đẩy đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nếu không sớm đảo ngược xu hướng hiện nay, Đức có nguy cơ phải đối mặt với một “thập kỷ mất mát” về tăng trưởng kinh tế./.

Kinh tế Đức đối mặt nguy cơ suy thoái do cú sốc năng lượng Chuyên gia kinh tế trưởng của DIW nhận định cú sốc năng lượng hiện nay đang kìm hãm đà phục hồi của nền kinh tế, dù mức độ không nghiêm trọng như giai đoạn khủng hoảng năng lượng 2022-2023.