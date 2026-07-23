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Mỹ thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang Việt Nam

USDA đánh giá Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 7 của Mỹ, với kim ngạch đạt 5,6 tỷ USD, đồng thời là nhà cung cấp nông sản lớn thứ 2 cho Việt Nam. 

Ngọc Quang
Việt Nam được xem là thị trường giàu tiềm năng đối với các doanh nghiệp nông nghiệp Mỹ. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)
Việt Nam được xem là thị trường giàu tiềm năng đối với các doanh nghiệp nông nghiệp Mỹ. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đang tổ chức một phái đoàn thương mại nông nghiệp tới Việt Nam từ 9-12/11 nhằm kết nối các nhà sản xuất, nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp Mỹ với các đối tác thu mua tại một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Theo thông báo của USDA, Cơ quan Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc USDA hiện đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Đoàn thương mại nông nghiệp tại Việt Nam. Chuyến đi dự kiến diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung thúc đẩy các cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm nông nghiệp Mỹ.

Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Các vấn đề Nông nghiệp Nước ngoài của USDA Luke J. Lindberg cho biết chuyến đi lần này sẽ tiếp nối thành công của Đoàn thương mại phản ứng nhanh (TRUMP) được tổ chức hồi tháng 3, đồng thời củng cố cơ hội cho nông dân và các nhà sản xuất nông nghiệp Mỹ tại thị trường Việt Nam.

USDA đánh giá Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 7 của Mỹ, với kim ngạch đạt 5,6 tỷ USD, đồng thời là nhà cung cấp nông sản lớn thứ 2 cho Việt Nam. Với dân số hơn 100 triệu người, thu nhập gia tăng và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, Việt Nam được xem là thị trường giàu tiềm năng đối với các doanh nghiệp nông nghiệp Mỹ.

Các lĩnh vực được kỳ vọng có nhiều cơ hội hợp tác gồm trái cây tươi, sản phẩm sữa, gia cầm và sản phẩm từ gia cầm, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bông, ethanol, thủy hải sản và lâm sản. USDA cũng nhận định xu hướng người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe đang mở ra cơ hội cho các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm cao cấp và những sản phẩm có lợi cho sức khỏe từ Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến đi, phái đoàn sẽ tổ chức các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp (B2B), khảo sát thực tế và những hoạt động kết nối giữa nhà xuất khẩu Mỹ với các đối tác tiềm năng tại Việt Nam và Campuchia. FAS cũng sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu về thị trường nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ tiếp cận hiệu quả hơn với khu vực Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)
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