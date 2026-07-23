Tín hiệu từ Iran đẩy giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 2 tuần

Giá vàng thế giới đã bật tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào phiên 22/7, trong bối cảnh thị trường đang cân nhắc về những căng thẳng tại Trung Đông và chờ đợi tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo đó, vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 23/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,7% lên 4.145,24 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất phiên là 4.165,87 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên tăng 1,9% ở mức 4.151,90 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư FXTM nhận định giá vàng đã tăng vọt qua mốc 4.140 USD khi đồng USD yếu hơn và sức mua của các nhà đầu tư bắt đáy đã mang lại động lực mới cho phía mua. Tuy nhiên, công ty này cũng cảnh báo các yếu tố cơ bản mang tính tiêu cực có thể kìm hãm đà tăng, đặc biệt khi giá dầu thô đã tăng mạnh hơn 3% trong phiên cùng ngày.

Ngày 22/7, cơ quan chỉ huy quân sự chính của Iran Khatam al-Anbiya cảnh báo sẽ phong tỏa toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu từ Tây Á đồng thời tiến hành hoạt động quân sự đáp trả nhằm vào các cơ sở hạ tầng kinh tế, điện, khí đốt và dầu mỏ trên khắp khu vực nếu Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington sẵn sàng đàm phán để chấm dứt cuộc khủng hoảng Iran, nhưng phía Iran lại tỏ ra không nghiêm túc. Bên cạnh đó, căng thẳng leo thang liên quan đến mối đe dọa từ lực lượng Houthi khiến các tàu chở dầu của Saudi Arabia phải đổi hướng tại Biển Đỏ, góp phần đẩy giá dầu lên mức cao nhất gần 6 tuần.

Thông thường, giá dầu cao do gián đoạn nguồn cung tại vùng Vịnh sẽ gây áp lực lên vàng vì diễn biến đó làm tăng kỳ vọng Mỹ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Hiện giới giao dịch đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới để tìm thêm manh mối. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 76%.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2% lên 59,98 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,7% lên 1.640,63 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 23/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,00-146,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng, SJC giao dịch lên ngưỡng 147 triệu đồng Thị trường vàng trong nước sáng nay tăng nhẹ, giá vàng miếng SJC hiện đang giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

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