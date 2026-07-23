Giá dầu thô leo đỉnh 6 tuần khi rủi ro bủa vây các tuyến hàng hải Trung Đông

Giá dầu thô thế giới bật tăng hơn 3% lên mức cao nhất trong 6 tuần vào phiên 22/7, khi xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran cùng với mối đe dọa từ lực lượng Houthi đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về sự đứt gãy nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh đó, cấu trúc giá trên thị trường kỳ hạn đang phản ánh mức độ thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn nghiêm trọng nhất kể từ tháng 5/2026, lấn át hoàn toàn những số liệu bất lợi về dự trữ dầu thô tại Mỹ.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,06 USD (tương đương 3,36%) và chốt phiên ở mức 94,07 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,49 USD (2,95%) lên mức 86,83 USD/thùng.

Ngày 22/7, cơ quan chỉ huy quân sự chính của Iran Khatam al-Anbiya cảnh báo sẽ phong tỏa toàn bộ hoạt động xuất khẩu dầu từ Tây Á đồng thời tiến hành hoạt động quân sự đáp trả nhằm vào các cơ sở hạ tầng kinh tế, điện, khí đốt và dầu mỏ trên khắp khu vực nếu Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran.

Giới chuyên gia phân tích nhận định thị trường năng lượng hiện đang đối mặt với rủi ro "kép" tại các eo biển chiến lược. Không chỉ eo biển Hormuz bị đe dọa vì căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, lực lượng Houthi tại Yemen đã mở ra một mặt trận mới khi tuyên bố nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia tại Eo biển Bab el-Mandeb và áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với quốc gia này.

Lực lượng hải quân của Liên minh châu Âu (EU) đã khuyến cáo các tàu có liên hệ với phía Mỹ, Israel hoặc Saudi Arabia tránh xa khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Gelber & Associates lưu ý rằng những lo ngại này đang buộc các tàu thương mại phải thay đổi lộ trình, qua đó gây thêm áp lực lên thị trường vật lý. Một số nhà máy lọc dầu châu Á hiện phải tìm cách vận chuyển dầu từ Saudi Arabia đi vòng qua châu Phi để né tránh rủi ro.

Về dữ liệu, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 2 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo giảm 1,1 triệu thùng của giới phân tích. Tuy nhiên, áp lực giảm giá từ dữ liệu này đã hoàn toàn bị triệt tiêu bởi sức nóng từ các điểm nóng địa chính trị./.

Giá dầu thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong vòng 6 tuần Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/7, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng hơn 4%, và dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới, đe dọa gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.