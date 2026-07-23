Giá vàng trong nước giảm mạnh, SJC lùi về ngưỡng 142 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (23/7) giảm mạnh 4-4,2 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại lại biến động khác nhau.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 136 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (22/7).

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 136-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng so với ngày 22/7. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 137,5-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 4,2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh lên mức 5-6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.116 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 131,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.720 đồng/USD, tăng 12 đồng so với hôm qua (22/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên ngày 22/7. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.090-26.500 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động so với hôm qua (22/7); Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 26.066-26.511 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 18 đồng/USD ở chiều bán ra.

Trong khi Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 26.120-26.500 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD so với chốt phiên ngày 22/7. Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.100-26.490 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng so với chốt phiên ngày 22/7./.

Giá vàng ngày 23/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý Cập nhật bảng giá vàng hôm nay (23/7) tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji.