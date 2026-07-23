Giá vàng ngày 23/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới đã bật tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào phiên 22/7, trong bối cảnh thị trường đang cân nhắc về những căng thẳng tại Trung Đông và chờ đợi tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 23/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,7% lên 4.145,24 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất phiên là 4.165,87 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên tăng 1,9% ở mức 4.151,90 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư FXTM nhận định giá vàng đã tăng vọt qua mốc 4.140 USD khi đồng USD yếu hơn và sức mua của các nhà đầu tư bắt đáy đã mang lại động lực mới cho phía mua. Tuy nhiên, công ty này cũng cảnh báo các yếu tố cơ bản mang tính tiêu cực có thể kìm hãm đà tăng, đặc biệt khi giá dầu thô đã tăng mạnh hơn 3% trong phiên cùng ngày.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2% lên 59,98 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tăng 0,7% lên 1.640,63 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 23/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 23/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji:

​

​