Hà Nội yêu cầu các sở, ngành trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trong 10 ngày

Chiều 23/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026 với sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương, các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình sản xuất, tiêu dùng, xuất khẩu, đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026.

Trước nhiều kiến nghị về hoàn thuế, thủ tục hải quan, tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất và mở rộng thị trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành trả lời cụ thể từng nội dung trong thời hạn tối đa 10 ngày; đồng thời chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy kết quả giải quyết công việc làm thước đo hiệu quả điều hành.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp phản ánh những bất cập về chính sách thuế, thủ tục hải quan, tiếp cận tín dụng và môi trường đầu tư đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một trong các kiến nghị từ phía doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của các đại biểu là kiến nghị đến từ đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam. Theo đó, đại diện doanh nghiệp này cho biết việc thường xuyên phải luân chuyển máy móc, thiết bị, khuôn mẫu giữa các nhà máy và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng để phục vụ sản xuất.

Tuy nhiên, việc phải thực hiện thủ tục hải quan và chịu các quy định quản lý đối với máy móc đã qua sử dụng làm gia tăng thời gian thực hiện thủ tục và chi phí của doanh nghiệp.

Canon Việt Nam kiến nghị sửa đổi các quy định liên quan của Luật Quản lý ngoại thương, Luật Hải quan và văn bản hướng dẫn để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất; đồng thời đề nghị có hướng dẫn trong thời gian chờ sửa đổi pháp luật.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp này cũng phản ánh việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất xuất khẩu còn chưa thống nhất, ảnh hưởng đến quá trình hoàn thuế; đồng thời kiến nghị làm rõ quy định về sơ hủy, phân loại chất thải trước khi tiêu hủy nhằm giảm chi phí và tạo thuận lợi cho hoạt động tái chế.

Bà Vũ Thị Hoa, đại diện Công ty cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn cho biết nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất đang chịu thuế giá trị gia tăng 10%, trong khi nhiều sản phẩm nhập khẩu hoàn chỉnh chỉ chịu thuế suất 8%, tạo bất lợi cho doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Doanh nghiệp cũng kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng để cải thiện dòng tiền, tạo điều kiện mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất.

Giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Nguyễn Anh Sơn cho biết một số nội dung liên quan đến quản lý ngoại thương, hải quan phải được xử lý thông qua sửa đổi pháp luật, không thể thực hiện khi chưa có căn cứ pháp lý.

Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự án sửa đổi bốn luật gồm Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Đồng thời, Bộ đề nghị Hà Nội tiếp tục phát huy lợi thế trung tâm thương mại, logistics của cả nước, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường kết nối với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và khai thác hiệu quả các thị trường còn nhiều dư địa.

Ở góc độ hiệp hội doanh nghiệp, ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA) kiến nghị thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu và nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước; có chính sách tín dụng ưu đãi để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tự động hóa sản xuất; đồng thời sớm ban hành Luật Công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong nước.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, trong bối cảnh Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tốc độ xử lý công việc của bộ máy hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, các sở, ngành phải chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không chờ doanh nghiệp kiến nghị mới xử lý; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp thu các ý kiến của doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các cơ quan quản lý. Theo đó, các ý kiến đã phản ánh sát thực tiễn, tập trung vào những khó khăn về thuế, tín dụng, thủ tục hành chính và mở rộng thị trường.

Thành phố sẽ khẩn trương tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, phân công cơ quan liên quan trả lời theo đúng tinh thần "hỏi đâu đáp đấy", không né tránh trách nhiệm.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng phần trả lời của đại diện Thuế thành phố Hà Nội và đại diện Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đối với một số vấn đề doanh nghiệp nêu tại hội nghị chưa đáp ứng yêu cầu, đề nghị hai đơn vị tiếp tục rà soát và có phản hồi cụ thể.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, doanh nghiệp chỉ phản ánh khi thực sự gặp khó khăn. Vì vậy, các cơ quan quản lý phải thay đổi cách tiếp cận, chủ động lắng nghe và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh; đồng thời nghiêm túc rà soát, khắc phục những tồn tại liên quan đến hoàn thuế và các thủ tục hành chính còn chậm.

Từ các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng có bốn vấn đề lớn cần tập trung giải quyết. Đó là cộng đồng doanh nghiệp vẫn tin tưởng vào triển vọng phát triển của Hà Nội nhưng đang gặp nhiều khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, logistics và thủ tục hành chính; các khó khăn này có mối liên hệ chặt chẽ, đòi hỏi giải pháp đồng bộ gắn sản xuất với tiêu dùng và xuất khẩu; doanh nghiệp không chỉ cần thêm cơ chế, chính sách mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện; đồng thời mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được khi chính quyền và doanh nghiệp cùng hành động với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn và sự phối hợp chặt chẽ.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành điều hành đồng bộ ba động lực tăng trưởng là sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng và điều kiện đầu tư. Đặc biệt, các sở, ngành phải trả lời cụ thể từng kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 10 ngày.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, sản phẩm OCOP, làng nghề; triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường kết nối cung - cầu và xây dựng các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp.

Với những thẩm quyền mới theo Luật Thủ đô năm 2026, Hà Nội sẽ chủ động quyết định, giải quyết nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tổ chức nhiều cuộc đối thoại chuyên đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng sản xuất và thị trường; đồng thời khẳng định chính quyền thành phố sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026./.