Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập cấp tỉnh, xã

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới trường học theo quy mô dân số, phân bố dân cư và nhu cầu học tập, thay vì chỉ giảm đầu mối một cách cơ học.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới trường học theo quy mô dân số, phân bố dân cư và nhu cầu học tập, thay vì chỉ giảm đầu mối một cách cơ học.

Mục tiêu đặt ra là tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng tối ưu cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và nguồn lực đầu tư.

Mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, bảo đảm mục tiêu đến năm 2030: Đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi; ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành Trung học phổ thông hoặc tương đương theo Nghị quyết 71-NQ/TW…

Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 30/8/2026, bảo đảm đầy đủ điều kiện cho năm học 2026-2027; hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong quý 3 năm 2026.

Kết quả thực hiện phải được báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 1/9/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6/9/2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình; Giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tập trung hình thành các trường nội trú, bán trú cho học sinh tại các điểm trường chính;

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà;

Bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường Trung học cơ sở hoặc 1 trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học, Trung học cơ sở)./.