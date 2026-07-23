Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa," "Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng," xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh nặng tiếp tục lan tỏa trong xã hội.

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 23/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu là người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc, cán bộ lão thành Cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, nhân chứng lịch sử, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; đại diện gia đình thân nhân các liệt sỹ./.