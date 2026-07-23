Phong phú các chương trình nghệ thuật tri ân những người có công với cách mạng

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), các đơn vị nghệ thuật tổ chức nhiều chương trình biểu diễn với chủ đề tri ân các anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” qua đó bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Đi cùng năm tháng: Vó ngựa biên cương” vào ngày 24, 25 và 26/7 tại Rạp Xiếc Trung ương, 67-69 Trần Nhân Tông Hà Nội.

Chương trình do Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam là tác giả kịch bản kiêm chỉ đạo nghệ thuật, với tham gia của hơn 60 diễn viên, gồm các nghệ sỹ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam và Bộ đội Biên phòng.

“Đi cùng năm tháng” là chuỗi chương trình nghệ thuật được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức thường niên vào dịp 27/7 với nhiều chủ đề giàu ý nghĩa như “Sống mãi với Điện Biên,” “Ký ức Trường Sơn,” “Biển đảo là quê hương,” “Vùng trời bình yên”… Các chương trình đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng khán giả, đồng thời trở thành cầu nối để các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các cựu chiến binh, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Chương trình xiếc “Đi cùng năm tháng” tri ân các anh hùng thương binh liệt sỹ.

Năm nay, chương trình “Vó ngựa biên cương” gồm nhiều tiết mục đặc sắc, được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt, tái hiện hành trình của người lính cả trong thời chiến và thời bình.

Chương trình khắc họa bức tranh yên bình nơi miền biên viễn, khi những người lính Biên phòng luôn đồng hành cùng đồng bào các dân tộc trong lao động, sản xuất và gìn giữ cuộc sống bình yên. Cùng với đó, các hoạt cảnh tái hiện cuộc chiến đấu đầy khốc liệt của các chiến sỹ nơi tuyến đầu, khắc họa những hy sinh lặng thầm của những người lính đã ngã xuống vì biên cương Tổ quốc…

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh “Vó ngựa biên cương,” nơi những màn biểu diễn xiếc trên lưng ngựa kết hợp nhào lộn, đu dây và võ thuật tái hiện khí phách, bản lĩnh của người lính trong những tình huống bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Hướng tới ngày 27/7, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức đêm nhạc đặc biệt "Vành hoa lửa" vào tối 26/7 tại Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Trống, Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật dịp 27/7 góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn.” (Ảnh minh họa: Khánh Hòa/TTXVN)

Chương trình do Nghệ sỹ Nhân dân Trần Bình đảm nhận vai trò biên tập và tổng đạo diễn; Nghệ sỹ Ưu tú Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật.

Chương trình gồm hai phần. Chương I mang tên “Ra trận” tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh, khi lớp lớp thanh niên Việt Nam xếp bút nghiên để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Những ca khúc đi cùng năm tháng sẽ đưa khán giả trở về với một thời kỳ đầy lý tưởng, niềm tin và tinh thần yêu nước.

Chương II mang chủ đề “Tri ân,” với những giai điệu sâu lắng, khắc họa những hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ, những người đã ngã xuống vì đất nước.

Đêm nhạc có sự tham gia của Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sỹ Ưu tú Việt Hoàn; các ca sỹ: Mỹ Linh, Viết Danh, Duyên Quỳnh, Hữu Đức, Tống Linh, Trường Phúc cùng Vũ đoàn Đương Đại và Vũ đoàn Mây.

Không chỉ các đơn vị nghệ thuật Trung ương, nhiều địa phương cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Trong đó, thành phố Hà Nội tổ chức 6 chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại một số địa phương trên địa bàn thành phố: Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ biểu diễn tại xã Mê Linh; Nhà hát Nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Hà Nội biểu diễn tại phường Tùng Thiện; Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn tại xã Ứng Hòa. Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Suối Hai; Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Sóc Sơn; Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại xã Thanh Trì.

Tại Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" diễn ra vào 20h10 ngày 24/7 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức dịp 27/7. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Chương trình gồm ba phần: "Thanh xuân dành cho đất nước," "Hành trình ký ức và lòng biết ơn" và "Đoàn tụ và Khát vọng tương lai" tái hiện những dấu mốc lịch sử, khắc họa phong trào công nhân vùng mỏ, người thợ mỏ-chiến sỹ, Binh đoàn Than, đường Hồ Chí Minh trên biển và những người con Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Chương trình được tổ chức với quy mô khoảng 40.000 khán giả, thể hiện sự ghi nhận đối với vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước.

Đặc biệt, chương trình dành thời lượng quan trọng tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như: Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, các ca sỹ Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Noo Phước Thịnh, Viết Thu, Dương Hoàng Yến, Anh Tú... cùng dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và hàng trăm diễn viên quần chúng./.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời tri ân sâu sắc tới các anh hùng, thương binh và gia đình liệt sỹ nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7/2026.