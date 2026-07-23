Nhà sáng lập Miss Multicultural World: Mỗi thí sinh quốc tế đều mang theo ký ức đẹp về Việt Nam

Phía sau đêm chung kết Miss Multicultural World – Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) vừa qua là hành trình của ba năm theo đuổi giấc mơ xây dựng một thương hiệu sắc đẹp quốc tế bằng tâm huyết của một người phụ nữ Việt Nam - Hoa hậu Phan Kim Oanh.

Cô cho biết ba năm xây dựng Miss Multicultural World là những tháng ngày tìm kiếm đối tác toàn cầu, kết nối các Giám đốc Quốc gia, hoàn thiện quy chế, xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, làm việc với các cơ quan quản lý, chuẩn bị tài chính, truyền thông, hậu cần… đồng thời chăm lo cho dàn thí sinh và khách mời quốc tế đến từ nhiều quốc gia.

Theo người đẹp, điều khiến cô tự hào nhất không phải là quy mô của cuộc thi hay những chiếc vương miện được trao đúng người, mà là việc mỗi thí sinh quốc tế khi rời dải đất hình chữ S đều mang theo những ký ức đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

“Tôi chưa bao giờ muốn xây dựng Miss Multicultural World trở thành một cuộc thi nổi tiếng bằng những ồn ào hay tranh cãi. Điều tôi theo đuổi là một cuộc thi có giá trị văn hóa, sự tử tế, tính nhân văn và được cộng đồng quốc tế tôn trọng,” Phan Kim Oanh chia sẻ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập cuộc thi Miss Multicultural World trao vương miện cho tân Hoa hậu Soe Myintzu Lwin đến từ Myanmar. (Ảnh: BTC)

Đó cũng là triết lý xuyên suốt mà cô kiên định theo đuổi: không chạy theo hào nhoáng, không đánh đổi giá trị bằng chiêu trò, lựa chọn phát triển bền vững bằng sự chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và lòng chân thành.

Chính con đường lựa chọn ấy đã giúp Miss Multicultural World từng bước tạo dựng uy tín với bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam là một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Tiếp nối hành trình sau đêm chung kết, tháng 9/2026, Phan Kim Oanh cùng đương kim Miss Multicultural World 2026 sẽ sang Mỹ tham dự Tuần lễ thời trang New York, một trong những hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh cuộc thi của tân Hoa hậu; tháng 3/2027 sẽ tham dự Miss Multicultural USA – Hoa hậu Văn hóa Hoa Kỳ.

Hiện Phan Kim Oanh là Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Miss Multicultural World, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch Miss Multicultural VietNam, Mrs Earth Vietnam, Mrs Grand Vietnam. Dưới sự điều hành của cô, các cuộc thi vừa là sân chơi dành cho nhan sắc vừa hướng đến những giá trị về văn hóa, trách nhiệm xã hội và kết nối quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới./.

Phan Kim Oanh kiên định theo đuổi con đường: không chạy theo hào nhoáng, không đánh đổi giá trị bằng chiêu trò, lựa chọn phát triển bền vững bằng sự chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và lòng chân thành. (Ảnh: NVCC)

Miss Multicultural World: Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa sẽ diễn ra tại Hà Nội Lần đầu tiên cuộc thi Miss Multicultural World 2026 do người Việt sáng lập sẽ tổ chức tại Hà Nội. Đây là thông tin do Phan Oanh Media – đơn vị tổ chức cuộc thi công bố chiều nay, ngày 31/1.