“VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" tiếp tục hành trình tại Đà Nẵng

Tháng 7 này, Đà Nẵng không chỉ sôi động bởi mùa du lịch cao điểm mà còn náo nhiệt hơn khi hành trình “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” chính thức đổ bộ trong hai ngày 25 và 26/7.

Vốn được biết đến là một trong những đầu tàu kinh tế, văn hóa của khu vực miền Trung, Đà Nẵng từ lâu đã khẳng định vị thế của một “Thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á” với nhịp sống hiện đại và năng động. Không chỉ thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, thành phố còn là điểm đến của cộng đồng khởi nghiệp trẻ, lực lượng hộ kinh doanh dịch vụ và hệ sinh thái thương mại ngày càng phát triển.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này thúc đẩy xu hướng ưu tiên tìm kiếm các giải pháp tài chính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu quản lý dòng tiền, tối ưu hiệu quả kinh doanh, nâng tầm trải nghiệm chi tiêu và tiếp cận các dịch vụ tài chính số.

Thấu hiểu điều đó, VPBank mang hành trình “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” đến Đà Nẵng với mong muốn kết nối gần hơn với khách hàng miền Trung thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm kết hợp tài chính, công nghệ, giải trí và tương tác cộng đồng ngay giữa lòng phố biển.

Khi câu chuyện tài chính được "cá nhân hóa"

Thay vì chờ khách hàng đến ngân hàng, "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" mang đội ngũ tư vấn đến siêu thị, công viên… những nơi khách hàng thường lui tới mua sắm và vui chơi cuối tuần. Tại không gian trải nghiệm của VPBank, mọi rào cản về thuật ngữ, khái niệm tài chính phức tạp đều được xóa bỏ. Đội ngũ tư vấn luôn sẵn sàng trò chuyện trực tiếp để hiểu từng nhu cầu, từ đó gợi ý các giải pháp "may đo" tài chính phù hợp: từ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, tối ưu dòng tiền nhàn rỗi đến tận dụng các ưu đãi.

Đối với khách hàng cá nhân, VPBank mang tới bộ giải pháp toàn diện gắn liền với nhu cầu tích lũy và chi tiêu hằng ngày. Đầu tiên phải kể đến công cụ tài chính Super Sinh lời Premier giúp tối ưu số dư nhàn rỗi trong tài khoản với lợi suất hấp dẫn lên đến 6%/năm mà vẫn đảm bảo rút tiền linh hoạt, chi tiêu bất cứ lúc nào.

Những khách hàng có nhu cầu chi tiêu sẽ dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thẻ tín dụng đa dạng, cùng ưu đãi hoàn tiền lên tới 2 triệu đồng. Tất cả giao dịch hằng ngày của khách hàng cũng trở nên đơn giản nhờ ứng dụng VPBank NEO với loạt tính năng ưu việt, hỗ trợ từ thanh toán hóa đơn tự động như điện, nước, internet cho đến quét mã QR siêu tốc.

Sản phẩm tài chính thiết kế tối ưu cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại địa phương. (Ảnh: Vietnam+)

Ngoài ra, khách tham gia còn có dịp tìm hiểu Pay by Account - hình thức thanh toán "chạm” trực tiếp từ tài khoản ngân hàng, cũng như các sản phẩm tiền gửi trực tuyến hay gửi tại quầy với nhiều lựa chọn về kỳ hạn, lãi suất.

Sự kiện còn đồng hành, giúp gia tăng doanh số cho các hộ kinh doanh địa phương thông qua tính năng Hoàn tiền Thịnh vượng trên VPBank NEO. Với tổng nguồn ngân sách tài trợ lên tới 4,6 tỷ đồng từ VPBank, hộ kinh doanh có thể chủ động tạo chương trình tặng e-Voucher cho khách hàng mà không tốn chi phí quảng bá, mở rộng cơ hội tiếp cận cộng đồng khách hàng của VPBank.

Hòa nhịp đập lễ hội sôi động giữa lòng phố biển

Chuỗi sự kiện “VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi” sẽ chính thức "phủ sóng" đồng thời tại hai tọa độ sầm uất bậc nhất Đà Nẵng: Trung tâm thương mại GO! Đà Nẵng và Công viên Cầu Rồng vào hai ngày 25-26/7.

Khách tham quan sẽ được hòa mình vào không gian trải nghiệm mở, trẻ trung và hiện đại. Tham gia các hoạt động tương tác, mini-game diễn ra xuyên suốt để rinh về quà tặng cực chất. Cùng với đó, màn trình diễn live của ban nhạc sẽ khuấy động không gian bằng những giai điệu mùa hè sôi nổi.

Điểm nhấn hứa hẹn chiếm trọn "spotlight" trên các nền tảng mạng xã hội cuối tuần này là hành trình bus tour hai tầng hoàn toàn miễn phí mang sắc xanh thương hiệu VPBank, đưa hành khách qua những trục đường huyết mạch, thưởng ngoạn vẻ đẹp của phố biển từ trên cao.

VPBank Live the Vibe - Move Together sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 25/7. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt, Đà Nẵng cũng chính là điểm dừng tiếp theo của chuỗi sự kiện âm nhạc đỉnh cao “VPBank Live the Vibe - Move Together,” quy tụ dàn nghệ sĩ đang được yêu thích: S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam, MAYDAYs, DJ EZ, MC Hype J-KAY, Noname Band và MC Ngọc Thịnh. Đêm nhạc hứa hẹn khuấy động mùa hè phố biển bằng bữa tiệc âm nhạc cực đỉnh, đánh thức mọi giác quan và mang đến những khoảnh khắc thăng hoa cho người dân cùng du khách.

Song song với không khí bùng nổ tại Đà Nẵng, hành trình “VPBank tới rồi, mở ‘lời’ ngay thôi” sẽ tiếp tục quay trở lại Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm thương mại GO! Bà Rịa (số 2A Nguyễn Đình Chiểu, KP1, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh) trong cùng thời gian. Việc phủ sóng đồng thời tại các đô thị biển trọng điểm khẳng định cho khát vọng lan tỏa giá trị "Thịnh vượng cộng đồng," minh chứng cho nỗ lực của VPBank trong đồng hành và nâng cao đời sống tinh thần người dân trên khắp cả nước./.

“VPBANK TỚI RỒI, MỞ “LỜI” NGAY THÔI” TẠI ĐÀ NẴNG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1/ Đà Nẵng - Thời gian: 25 - 26/07/2026 - Địa điểm: + Trung tâm thương mại GO! Đà Nẵng, số 255-257 Hùng Vương, Thanh Khê, Đà Nẵng + Công viên Bờ Đông Cầu Rồng (25/7/2026) - Khung giờ hoạt động: 09h00 - 12h00; 14h00 - 17h00; 19h00 - 21h00. - Hành trình xe bus tại Đà Nẵng: GO! Đà Nẵng → Đường Điện Biên Phủ → Cầu Rồng → Đường Bạch Đằng → Trụ sở VPBank Đà Nẵng → Cầu Sông Hàn → Đường Võ Nguyên Giáp → Công viên Biển Đông → GO! Đà Nẵng. 2/ TP.HCM - Thời gian: 25 - 26/07/2026 - Địa điểm: : TTTM GO! Bà Rịa, số 2A Nguyễn Đình Chiểu, KP1, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh - Khung giờ hoạt động: 09h00 - 12h00; 14h00 - 17h00; 19h00 - 21h00. - Hành trình xe bus tại Thành phố Hồ Chí Minh: GO! Bà Rịa → Trụ sở VPBank → Đường Ba Cu → Bãi Trước → Quảng trường Cột cờ → Đường Thùy Vân → Tượng chúa Kito → Bãi Sau → Đường Hoàng Hoa Thám → GO! Bà Rịa.

VPShow: Từ sự kiện giải trí đến chiến lược giữ chân khách hàng Khám phá cách VPBank sử dụng VPShow để tạo trải nghiệm cảm xúc, nâng cao mối quan hệ khách hàng qua các sự kiện âm nhạc và eSports tại Việt Nam.

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