Hội nghị tri ân người có công với cách mạng: Ấm áp nghĩa tình

Nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/20227).

Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sỹ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xúc động ký ức ngày tiễn con ra trận

Bày tỏ sự xúc động, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm (Hà Nội) - người có hai con trai là liệt sỹ Nguyễn Ngọc Lý và Nguyễn Công Kỳ bồi hồi nhớ lại ngày động viên các con lên đường. Ngày ấy, các anh đều hứa quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ Tổ quốc. Chiến tranh nay đã lùi xa, dẫu nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng Mẹ luôn cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm, động viên kịp thời và thường xuyên từ các cấp chính quyền cùng đoàn thể.

Cùng chung niềm cảm xúc ấy, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Căn (tỉnh Bắc Ninh) nhớ lại những ngày động viên hai người con nối tiếp ra chiến trường. “Thằng lớn đi rồi về lại tái ngũ, thằng nhỏ vừa học xong lớp 10, ở nhà đúng 5 ngày là tiếp bước lên đường chiến đấu."

Trong niềm xúc động, Mẹ bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc khi những cống hiến, hy sinh của gia đình luôn được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tri ân chu đáo.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cũng tại Hội nghị tri ân, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thi (92 tuổi, quê An Giang) người có 4 thân nhân là liệt sỹ, gồm chồng, con trai, anh và em ruột, đã vượt hàng ngàn cây số, lần đầu tiên đi máy bay ra Hà Nội tham dự sự kiện.

Dù tuổi cao sức yếu, Mẹ vẫn không giấu được niềm xúc động trước sự chăm lo, phụng dưỡng chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nghẹn ngào chia sẻ, Mẹ cho biết: “Đất nước hòa bình, thống nhất, được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo đàng hoàng Mẹ mừng lắm. Thấy con cháu hôm nay được sống trong hòa bình, Mẹ cảm thấy vô cùng mãn nguyện."

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”

Tại hội nghị, ông Đoàn Ngọc Châu (sinh năm 1951) đến tỉnh Lai Châu, mặc dù là thương binh hạng 3/4, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhưng ông vẫn giữ nguyên vẹn sự tinh anh và khí chất của người lính Lữ đoàn 203 xe tăng năm xưa. Nhập ngũ từ đầu năm 1972, trực tiếp tham gia huấn luyện, chiến đấu, ông nghĩ việc được trở về đã là một may mắn lớn.

"Khi lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chúng tôi không đòi hỏi hay suy nghĩ riêng tư gì cả. Nhận được sự quan tâm chu đáo của Đảng và Nhà nước, chúng tôi vô cùng cảm động. Những người lính chúng tôi thấy sự hy sinh của mình và đồng đội là vô cùng có ý nghĩa," ông Đoàn Ngọc Châu xúc động nói.

Chia sẻ về những năm tháng gian khó, ông Châu bồi hồi nhớ lại những bữa cơm độn, những ngày nằm dưới hầm bí mật... Ở tuổi 75, ông bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ông nhấn mạnh trong thời đại truyền thông số hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và cựu chiến binh càng phải nêu cao tính gương mẫu, phát ngôn và hành động chuẩn mực để làm gương cho thế hệ trẻ.

Cùng chung xúc động trong ngày hội ngộ là Đại tá Hán Văn Quảng, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 và nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không-Không quân.

Ông Hán Văn Quảng đã từng kinh qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đại tá Quảng không khỏi nghẹn ngào khi nhớ về những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.

"Những ngày này đối với tôi vô cùng thiêng liêng. Bao nhiêu xương máu của đồng đội đã đổ xuống, các anh chị đã hy sinh, không trở về nữa; được gặp lại những anh em là thương, bệnh binh đang được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm sóc, tôi rất mừng và cảm động. Đất nước chúng ta có được hòa bình, ấm no như hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn đó," ông Hán Văn Quảng xúc động nói...

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Những lời tâm sự, chia sẻ mộc mạc của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh chính là minh chứng sinh động nhất cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Sự tri ân hôm nay không dừng lại ở trách nhiệm, mà là tình cảm thiêng liêng từ trái tim, nơi tiếp nối và thắp sáng ngọn lửa yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau trên hành trình xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc./.

Thủ tướng: Chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc Thủ tướng khẳng định trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, trách nhiệm chính trị, truyền thống, đạo lý của dân tộc ta.