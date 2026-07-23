Trao tặng di ảnh liệt sỹ đã phục dựng cho các gia đình liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), nhiều hoạt động thiết thực được triển khai ở các địa phương thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nét ảnh tri ân - hồi sinh ký ức

Sáng 23/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố tổ chức chương trình “Nét ảnh tri ân - hồi sinh ký ức,” trao tặng di ảnh liệt sỹ trên địa bàn đã được phục dựng.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhóm phục dựng di ảnh liệt sỹ (Team Lee) đã trao 54 di ảnh liệt sỹ cho thân nhân, gia đình các liệt sỹ trên địa bàn thành phố.

Mỗi gia đình liệt sỹ được nhận 1 ảnh liệt sỹ đã được phục dựng, in và đóng khung, đảm bảo trang nghiêm, bền đẹp, phù hợp với không gian thờ cúng của gia đình; một file ảnh phục dựng dạng số và một phần quà tri ân.

Các ảnh liệt sỹ khác đã hoàn thành phục dựng trong đợt 1 lần này sẽ được cấp ủy, chính quyền địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao cho thân nhân liệt sỹ trong các ngày 24, 25 và 26/7.

Chương trình trao các ảnh liệt sỹ đã được phục dựng đến thân nhân, gia đình liệt sỹ, góp phần lưu giữ hình ảnh, thông tin và ký ức về các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân đối với thân nhân liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng.

Lãnh đạo Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố cùng nhóm phục dựng ảnh "Team Lee" trao tặng di ảnh liệt sỹ đã phục dựng cho thân nhân các liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027); qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ.

Lấy mẫu sinh phẩm ADN hơn 1.500 thân nhân liệt sỹ

Sáng 23/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 16 điểm thu nhận thuộc các khu vực trên địa bàn tỉnh.

Tại điểm lấy mẫu ở phường Xuân Hương-Đà Lạt, hơn 100 thân nhân của các liệt sỹ đã có mặt từ sớm để tham gia lấy mẫu ADN theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, để chuẩn bị cho chương trình, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp Sở Nội vụ, các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sỹ; chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm bảo đảm đúng quy trình, đúng đối tượng và đúng tiến độ.

Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận hôm nay không đơn thuần là một dữ liệu sinh học, mà còn là niềm tin, là hy vọng của mỗi gia đình ngày đêm mong ngóng người thân trở về.

Mỗi dữ liệu ADN được bổ sung sẽ mở thêm một cơ hội để một liệt sỹ được xác định danh tính bằng những thành tựu của khoa học hiện đại.Chương trình được tổ chức trong đợt cao điểm từ ngày 23-26/7.

Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức thu nhận 1.521 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân theo họ ngoại các liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tại 16 điểm thu nhận ở các khu vực; thành lập 3 tổ thu nhận lưu động phục vụ, lấy mẫu sinh phẩm đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sỹ cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Các mẫu sinh phẩm ADN sau khi được tiếp nhận sẽ được bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, sau đó chuyển đến đơn vị chuyên môn để lưu trữ trong vòng 24 giờ, phục vụ công tác xét nghiệm, xác định danh tính bằng những kỹ thuật tiên tiến.

Cán bộ chuyên môn lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ với quy trình đảm bảo an toàn, chính xác. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trong năm 2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu nhận 125 mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ trên địa bàn. Thông qua quá trình phân tích, đồng bộ dữ liệu và đối sánh đã xác định, công nhận được danh tính một liệt sỹ. Mặc dù số lượng chưa nhiều, nhưng đó là minh chứng rõ nét cho giá trị của việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tìm kiếm, xác định thông tin liệt sỹ.

Qua đó góp phần khẳng định công tác chăm lo người có công với cách mạng, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc./.

Tăng tốc thực hiện mục tiêu sớm đưa các liệt sỹ trở về với gia đình Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.