Tăng tốc thực hiện mục tiêu sớm đưa các liệt sỹ trở về với gia đình

Các địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).

Điện Biên lấy mẫu ADN liệt sỹ tại Nghĩa trang Độc Lập

Sáng 23/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên phối hợp với chính quyền xã Thanh Nưa tổ chức lễ dâng hương và triển khai khai quật, lấy mẫu ADN đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập.

Ngay từ sáng sớm, dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa to nhưng trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ.

Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng tiến hành khai quật, lấy mẫu, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ theo đúng quy trình phục vụ giám định ADN.

Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên sẽ lấy mẫu ADN đối với 4.594 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại 7 nghĩa trang. Riêng Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập có 2.432 phần mộ, trong đó 2.042 phần mộ cần lấy mẫu.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết sau hơn 70 năm, nhiều hài cốt đã bị ôxy hóa, phân hủy, các nghĩa trang trải qua nhiều lần quy tập, tôn tạo, cùng với thời tiết mưa nhiều khiến công tác lấy mẫu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng tham gia chiến dịch đang nỗ lực khắc phục để bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 22/12/2026. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã thành lập 6 tổ công tác, triển khai đồng thời tại nhiều nghĩa trang.

Thắp hương tại phần mộ của các liệt sỹ trước khi khai quật, lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Độc Lập. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành lấy mẫu tại 4 nghĩa trang gồm Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao; khai quật hơn 1.900 phần mộ, bàn giao 1.822 mẫu hài cốt cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở khoa học để xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Cần Thơ công bố các quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố các quyết định thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể thành phố có liên quan phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị; chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, thu thập, xác minh thông tin, xác định chính xác vị trí mộ liệt sỹ để tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị nhân văn của nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn...

Trao quyết định của Bộ Quốc phòng về việc Thành lập Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ nêu rõ, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ để xác định ADN, đơn vị sẽ tổ chức tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên 17 nghĩa trang liệt sỹ thành phố với 5.092 mộ chưa tìm thấy thông tin, quy tập tìm kiếm đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố 120 hài cốt liệt sỹ ở 8 địa điểm. Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cũng cam kết thực hiện 3 đúng: đúng tiến độ, thời gian; đúng quy trình thủ tục; đúng lương tâm đạo đức và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách được giao.

Thái Nguyên: Tập trung cao độ để hoàn thành mục tiêu

Tại tỉnh Thái Nguyên, qua khảo sát tại 82 nghĩa trang liệt sỹ với 5.112 phần mộ, có 941 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại 49 nghĩa trang, trên địa bàn 29 xã, phường cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị đã thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại 6/49 nghĩa trang liệt sỹ với 376/941 mộ, số mộ đủ điều kiện lấy mẫu 99 mộ.

Đối với nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính để xây dựng ngân hàng Gen, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với Cục C06- Bộ Công an và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai lấy mẫu cho 4.007 trường hợp. Hiện toàn tỉnh đã thu nhận 3.919 mẫu sinh phẩm, đạt 97,8%.

Ban Chỉ đạo cũng thực hiện tuyên truyền, nhắn tin, phát trên 83.000 phiếu cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ đến từng hộ gia đình, người dân để bà con cung cấp thông tin các phần mộ liệt sỹ hiện an táng ngoài nghĩa trang liệt sỹ, từ đó khảo sát, xác minh, tìm kiếm và quy tập. Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 76 thông tin về phần mộ liệt sỹ. Trong đó, lực lượng chức năng tìm kiếm được 1 hài cốt; di chuyển 1 hài cốt, 6 hài cốt do thân nhân, gia đình quản lý và không có nguyện vọng quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ; tìm kiếm chưa có kết quả 38 hài cốt; 30 hài cốt đang trong quá trình xác minh. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong tháng 9/2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Bùi Văn Lương nêu rõ, Chiến dịch 500 ngày đêm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," vì vậy cần tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, tiến độ đề ra./.

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