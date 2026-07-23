Hải Phòng thu hồi hơn 5.000m2 đất phục vụ dự án xây dựng điểm dân cư mới

Ngày 23/7, Ủy ban Nhân dân xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng Điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Nhân dân xã Lai Khê đã quyết định phê duyệt phương án và tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc diện tích đất và cây cối hoa màu trên đất đối với 17 hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất. 17 hộ phải tiến hành cưỡng chế kiểm đếm có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là hơn 5.000 m2.

Sau khi đọc các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lai Khê, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc diện tích đất và cây cối hoa màu trên đất đối với 17 hộ dân trên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lai Khê Nguyễn Thị Yến cho biết, điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất có diện tích giải phóng mặt bằng thực hiện dự án là 25.892m2 bao gồm đất nông nghiệp của 94 hộ dân và Ủy ban Nhân dân xã.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lai Khê, đến nay, xã đã ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đồng thời xây dựng Kế hoạch đo đạc kiểm đếm diện tích đất, cây cối hoa màu và tài sản trên đất và tiến hành mời các hộ gia đình, cá nhân phối hợp kiểm đếm theo quy định.

Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 15 hộ gia đình, cá nhân với số tiền trên 1,7 tỷ đồng với diện tích đất thu hồi là 2.582m2.

Từ ngày 22/6 đến 24/6, Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành kiểm đếm bắt buộc đối với 76 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp kiểm đếm. Kết quả, có 59/76 hộ gia đình phối hợp xác nhận số liệu. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm đếm bắt buộc còn 17 hộ gia đình, cá nhân không phối hợp thực hiện.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, đối thoại, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn không thực hiện theo quy định.

Khu vực cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với diện tích đất và cây cối hoa màu trên đất đối với các hộ dân không chấp hành để thực hiện dự án điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Địa phương cũng đã hoàn tất các trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật trước khi triển khai cưỡng chế. quá trình giải phóng mặt bằng dự án được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

Hội đồng sẽ triển khai việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường đảm bảo đúng thời gian và các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Lai Khê cũng đề nghị các hộ dân chủ động nghiên cứu các tài liệu được Hội đồng cung cấp về dự án, phối hợp với Tổ công tác trong việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt từ tháng 12/2020 tại quyết định 4065/QĐ-UBND và đến tháng 6/2025 đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại quyết định 1814/QĐ-UBND (Dự án được điều chỉnh do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, kéo dài; điều chỉnh tên dự án do điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã) trong đó, diện tích đất ở chiếm trên 35% còn lại là đất thương mại dịch vụ, cây xanh, nhà văn hóa, đất giao thông... Tổng mức đầu tư là trên 51 tỷ đồng do Công ty TNHH Khánh Hòa Việt Nam là nhà đầu tư.

Cùng với điểm dân cư mới thôn Hợp Nhất, xã Lai Khê, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng đang khẩn trương tiến hành giải phóng mặt bằng các khu, điểm dân cư mới như ở khu dân cư mới Đường Vũ, phường Bắc An Phụ; khu dân cư mới xã Kẻ Sặt; khu dân cư mới Đồng Cẩm, xã Kim Thành...

Theo lãnh đạo các địa phương, việc triển khai các dự án khu, điểm dân cư mới nhằm góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2026, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã yêu cầu các xã, phường, đặc khu tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, công trình theo kế hoạch sử dụng đất năm 2026; quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, đô thị và các dự án khác trên địa bàn.

Các địa phương phải tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; thường xuyên cập nhật lên phần mềm theo dõi giải phóng mặt bằng của thành phố để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố./.

Hải Phòng đối thoại với công dân có khiếu nại liên quan đến thu hồi đất Chiều 2/7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chủ trì buổi tiếp, đối thoại với một số công dân có kiến nghị liên quan đến các dự án về đất đai.