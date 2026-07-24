Chính trị

Hội nghị Trung ương 3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu làm tốt 5 nhóm việc

Hội nghị lần thứ ba BCH TW Đảng khóa XIV đã bế mạc chiều 24/7, tại Thủ đô Hà Nội; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc.

Cù Bảo Châu
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Sau 5 ngày (từ 20/7-24/7/2026) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc chiều 24/7, tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngay sau Hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung làm tốt 5 nhóm việc: xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện; tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng; phát huy đầy đủ chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan; phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; bảo đảm 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả; cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động; xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát; đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị Trung ương #chính trị #nhiệm vụ #đảng #Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm TP. Hà Nội
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