'Thái Lan-Việt Nam hướng tới hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư sâu rộng hơn'

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN.

Đại sứ khẳng định sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao cùng mối gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước đã tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua.

- Thưa Đại sứ, nhìn lại chặng đường 50 năm qua, theo bà đâu là những dấu ấn nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan?

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Theo tôi, dấu ấn nổi bật nhất trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam chính là sự phát triển liên tục và quan hệ song phương không ngừng được nâng lên những tầm cao mới.

Hai nước thường xuyên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều chuyến thăm của các thành viên Hoàng gia Thái Lan, trong đó có những chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Rama X khi Ngài còn là Thái tử, đại diện cho Quốc vương Rama IX, cũng như các chuyến thăm thường xuyên của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn tới Việt Nam.

Những hoạt động trao đổi cấp cao này đã tạo điều kiện để nhân dân hai nước hiểu biết lẫn nhau sâu sắc hơn, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ giao lưu nhân dân đến kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm 2013) là một sự kiện đáng nhớ, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Nhiều Thủ tướng Việt Nam cũng đã tới thăm Thái Lan và đều được chúng tôi đón tiếp nồng hậu. Trên nền tảng đó, quan hệ hai nước đã đạt được nhiều dấu mốc quan trọng, lần lượt được nâng cấp từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Tăng cường và Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025.

Một dấu ấn quan trọng khác là chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân vào năm 2026. Không lâu sau đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam, đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao đã tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương. Bên cạnh đó, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò hết sức quan trọng của nhân dân hai nước.

Thái Lan là nơi sinh sống của một cộng đồng đông đảo người Việt Nam và người Thái gốc Việt. Những mối liên hệ lịch sử lâu đời này đã góp phần gắn kết nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế. Đây cũng là một trong những lý do Phố Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan được hình thành ở tỉnh Udon Thani.

Ngay từ trước khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có vai trò quan trọng trong việc vun đắp những mối gắn kết giữa nhân dân hai nước. Mặc dù chỉ sống tại Thái Lan trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, Người đã để lại một di sản sâu sắc về tình hữu nghị. Hiện nay, tại Thái Lan có ba Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani, Nakhon Phanom và Phichit.

Tôi cũng đặc biệt trân trọng những đóng góp của Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. Thông qua hoạt động của hai tổ chức này, nhân dân hai nước có thêm cơ hội tăng cường hiểu biết, sự cảm thông và hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Đó chính là vẻ đẹp và sức sống bền vững của quan hệ Thái Lan-Việt Nam.

- Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam đang phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh “Lăng kính Ngoại giao: 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam” tại Hà Nội từ ngày 24 đến 30/7/2026. Theo bà, những hoạt động văn hóa như triển lãm lần này có thể đóng vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Thái Lan và Việt Nam?

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Tôi thực sự rất thích thú khi tham quan triển lãm ảnh này. Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 24/7 đến hết tháng Bảy.

Trọng tâm của triển lãm chính là nhân dân, bởi quan hệ giữa hai quốc gia không thể chỉ được xây dựng bởi các chính phủ, mà còn phải dựa trên những tình cảm chung, lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thông qua triển lãm, khách tham quan có thể thấy quan hệ Thái Lan-Việt Nam đã phát triển như thế nào, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 cho đến dịp kỷ niệm 50 năm vào năm 2026. Một số phần trưng bày giới thiệu các tư liệu từ thời điểm hai nước ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao và bắt đầu trao đổi các chuyến thăm.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Triển lãm đặc biệt ý nghĩa bởi nhiều bức ảnh chưa từng được thế hệ trẻ, thậm chí cả những người thuộc thế hệ của tôi biết đến. Những bức ảnh giúp chúng ta nhìn lại quá trình hợp tác giữa hai nước, cũng như cách thức quan hệ song phương đã được mở rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Hiện nay, hợp tác giữa hai nước đã trở nên rất sâu rộng và toàn diện.

Trên cương vị Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được chứng kiến mối quan hệ gần gũi và thân tình giữa hai nước hiện nay. Thành quả này có được nhờ những nỗ lực của Chính phủ, lãnh đạo, các Đại sứ và đặc biệt là nhân dân hai nước.

Triển lãm giúp công chúng hiểu rõ hơn về quá trình phát triển của quan hệ song phương và nhận thấy những đóng góp mà mỗi người dân bình thường có thể thực hiện.

Triển lãm không chỉ trưng bày hình ảnh của các nhà lãnh đạo và quan chức chính phủ, mà còn có nhiều hình ảnh về những người dân bình thường cùng giao lưu, tương tác và hợp tác để đạt được những thành quả chung.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya và Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng đại biểu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Triển lãm cũng giới thiệu một phiên bản đặc biệt của sản phẩm gạch gốm do Prime, một thương hiệu Việt Nam có sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân Thái Lan sản xuất. Các thiết kế màu xanh lam và trắng mô tả kiến trúc Việt Nam và Thái Lan, thể hiện cách những mối liên hệ lịch sử có thể được truyền tải thông qua sự sáng tạo, đổi mới và công nghệ. Sản phẩm còn mang hương sen, một loài hoa gắn liền với Việt Nam. Đây là một ví dụ khác cho thấy quan hệ song phương còn có sự đóng góp của doanh nghiệp và những người dân.

- Đại sứ kỳ vọng quan hệ Thái Lan-Việt Nam sẽ phát triển như thế nào trong 50 năm tới?

Đại sứ Urawadee Sriphiromya: Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này trong bối cảnh rộng lớn hơn của khu vực và thế giới. Tình hình địa chính trị và kinh tế đang thay đổi rất nhanh, trong khi cả hai nước đều phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, tình hữu nghị và sự hợp tác chặt chẽ sẽ giúp hai nước ứng phó với những thách thức đó, phát triển mạnh mẽ hơn và đạt được nhiều thành công trong các lĩnh vực an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Tôi kỳ vọng Thái Lan và Việt Nam sẽ hợp tác sâu rộng hơn trong hội nhập kinh tế, thương mại và đầu tư. Các doanh nghiệp tư nhân Thái Lan đã đầu tư vào Việt Nam vì họ có lòng tin và tin rằng các khoản đầu tư của mình có thể phát triển tại đây.

Hai nước có thể hỗ trợ lẫn nhau để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nâng cao đời sống và phúc lợi của người dân.

Chúng ta cũng cần tăng cường hợp tác để ứng phó với các thách thức như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và khả năng thích ứng với khí hậu.

Là những người bạn gần gũi và thân thiết, Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn và phối hợp với nhau ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu. Là hai thành viên ASEAN, chúng ta có chung tầm nhìn về phát triển bền vững và có thể cùng đóng góp vào việc định hình định hướng phát triển tương lai của khu vực.

Tôi cũng dự báo hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vốn là những ưu tiên của cả Thái Lan và Việt Nam. Những lĩnh vực giàu tiềm năng khác gồm phát triển nguồn nhân lực, y tế công cộng, nông nghiệp và sản xuất.

Như Thủ tướng Thái Lan đã nói, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, trong đó Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng phát triển và cùng thịnh vượng. Tình hữu nghị giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc hơn trong những thập kỷ tới.

Chúng ta đã bắt đầu chứng kiến ngày càng nhiều người Việt Nam làm việc tại Thái Lan và người Thái Lan làm việc tại Việt Nam. Các trường đại học của hai nước cũng đang thúc đẩy việc học ngôn ngữ của nhau, với người Việt học tiếng Thái và người Thái học tiếng Việt. Những mối liên hệ giữa nhân dân hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc để hợp tác song phương tiếp tục phát triển, có thể với tốc độ còn nhanh hơn nữa trong vòng 50 năm tới.

Tôi cũng cho rằng cần tổ chức thêm nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Trong suốt năm kỷ niệm, Đại sứ quán Thái Lan phối hợp với các đối tác Việt Nam triển khai nhiều chương trình, gần như mỗi tháng đều có một hoạt động.

Mở đầu là Tuần lễ Thái Lan vào tháng 1/2026, tiếp đó là cuộc đối thoại học thuật với Học viện Ngoại giao Việt Nam vào tháng 2/2026 và Lễ hội Thái Lan vào tháng 3/2026.

Đến tháng 6/2026, chương trình Thai Connect đã đưa các doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Triển lãm ảnh lần này là hoạt động nổi bật trong tháng Bảy.

Ngày 6/8, đúng dịp kỷ niệm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng tôi sẽ tổ chức một triển lãm áo dài Việt Nam và trang phục truyền thống Thái Lan tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Sự kiện cũng là dịp tưởng nhớ Hoàng Thái hậu, người đã sáng tạo tám kiểu trang phục truyền thống quốc gia của Thái Lan.

Bên cạnh đó, Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tại Nghệ An dự kiến tổ chức một triển lãm đặc biệt. Đại sứ quán Thái Lan sẽ đóng góp một bộ ảnh giới thiệu những dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối liên hệ của Người với đất nước Thái Lan.

Một hoạt động kỷ niệm ý nghĩa khác là chuyến thăm cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh của một tàu thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Đây là chuyến thăm cảng đầu tiên sau khoảng một thập kỷ. Những hình ảnh ghi lại chuyến thăm cũng được giới thiệu tại triển lãm lần này.

Tôi hy vọng các hoạt động này sẽ nhận được sự quan tâm và yêu mến của công chúng, qua đó góp phần nâng cao sự trân trọng đối với tình hữu nghị giữa hai nước và cùng nhau kỷ niệm dấu mốc quan trọng trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ Urawadee Sriphiromya!

Dấu ấn 50 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan qua Triển lãm ảnh “Lăng kính Ngoại giao” Sáng 24/7, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Lăng kính ngoại giao: 50 năm quan hệ Thái Lan – Việt Nam".