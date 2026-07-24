Nhìn lại 50 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan qua triển lãm 'Lăng kính ngoại giao'

Những bức ảnh đưa người xem ngược thời gian, nhìn lại những dấu mốc quan trọng và những khoảnh khắc của sự tin cậy đã góp phần tạo nên một trong những mối quan hệ đối tác gần gũi nhất ở Đông Nam Á.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam (6/8/1976-6/8/2026), Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề "Lăng kính Ngoại giao: 50 năm Quan hệ Thái Lan-Việt Nam."

Triển lãm đưa người xem trở lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước: Từ thời khắc hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976; chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tháng 9/1978 – chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan; đến các chuyến thăm cấp cao, những văn kiện hợp tác quan trọng và các sự kiện nổi bật đánh dấu sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ song phương.

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu những hình ảnh về chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào cuối tháng 5/2026 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vào tháng 6/2026 – hai sự kiện tiếp tục mở ra những triển vọng hợp tác mới trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Phần lớn những khoảnh khắc này được các thế hệ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi lại một cách chân thực và giàu giá trị tư liệu.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh các tư liệu ảnh, triển lãm còn giới thiệu nhiều văn bản lưu trữ quý do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ Việt Nam) cung cấp cùng các tài liệu do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam sưu tầm. Đây là những tư liệu lịch sử có giá trị, phản ánh những bước đi đầu tiên trong quá trình thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời góp phần lý giải nền tảng tạo nên một trong những mối quan hệ song phương năng động, hiệu quả và tiêu biểu trong ASEAN hiện nay.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cho hay triển lãm là một phần trong chuỗi hoạt động kéo dài suốt năm của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Mỗi hoạt động đều phản ánh một khía cạnh khác nhau của mối quan hệ đối tác, đồng thời cùng truyền tải một thông điệp rằng tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam đã được vun đắp bền vững qua thời gian và ngày càng phát triển mạnh mẽ qua từng thế hệ.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chia sẻ về triển lãm, Đại sứ cho hay có những bức ảnh ghi lại các sự kiện lịch sử như các chuyến thăm cấp Nhà nước, các cuộc gặp chính thức, những thỏa thuận mang tính bước ngoặt và những dấu mốc góp phần củng cố nền tảng hợp tác song phương. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng không kém phần ý nghĩa: Một nụ cười sẻ chia, một cái bắt tay nồng ấm, những nghệ sỹ cùng sáng tạo hay các doanh nghiệp cùng xây dựng những mối quan hệ hợp tác mới.

Tất cả những hình ảnh ấy nhắc nhở chúng ta rằng ngoại giao không chỉ được kiến tạo bởi các chính phủ. Ngoại giao còn nảy nở từ những kết nối thường ngày giữa con người với con người. Ngoại giao sống trong những lớp học nơi sinh viên học ngôn ngữ của nhau, trong tinh thần khởi nghiệp tạo nên những cơ hội mới, trong các hoạt động giao lưu văn hóa giúp tăng cường sự thấu hiểu, và trong vô vàn nghĩa cử hữu nghị đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn.

Đại sứ nhấn mạnh rằng triển lãm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, mà còn hướng tới tương lai với nhiều cơ hội to lớn hơn nữa để hai quốc gia cùng phát triển, không chỉ với tư cách là Đối tác Chiến lược Toàn diện, mà còn là những người láng giềng và những người bạn luôn dành cho nhau sự tin cậy.

Bà Vũ Việt Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cùng chung cảm xúc đó, bà Vũ Việt Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho hay trong quá trình chọn ảnh để trưng bày, Ban Tổ chức rất xúc động khi được bắt gặp những khoảnh khắc thân thiện của Lãnh đạo hai nước trong các cuộc tiếp xúc cấp cao; các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế ngay từ những ngày đầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tất cả đã giúp định hình mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện ngày càng bền chặt giữa hai nước.

“Triển lãm ‘Lăng kính Ngoại giao: 50 năm Quan hệ Thái Lan-Việt Nam’ không chỉ khắc họa chặng đường nửa thế kỷ đồng hành và phát triển quan hệ hai nước, mà còn gửi gắm thông điệp tới các thế hệ hôm nay và mai sau cùng vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện theo hướng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của Cộng đồng ASEAN,” bà Vũ Việt Trang nêu rõ.

Triển lãm kéo dài đến hết 30/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội./.

(Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Triển lãm ảnh nhìn lại hành trình 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội, phối hợp Thông tấn xã Việt Nam và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Thái Lan.