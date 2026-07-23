Triển khai chính sách ưu đãi cho game có nội dung quảng bá văn hóa, lịch sử Việt

Chiều 23/7, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 9/11/2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền nêu một số chính sách đột phá trong dự thảo Nghị định.

Trong đó nổi bật là cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Dự kiến 22/36 thủ tục hành chính được cắt giảm, tương đương 61% tổng số thủ tục trong lĩnh vực internet và trò chơi điện tử so với quy định hiện hành. Đồng thời, nhiều thành phần hồ sơ, điều kiện kinh doanh và giấy tờ đã được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa trên cơ sở khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp giảm đáng kể chi phí và thời gian thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Thị Thanh Huyền. (Ảnh: Đình Toán)

Đối với lĩnh vực trò chơi điện tử, dự thảo cũng sửa đổi các quy định theo hướng tăng cường bảo vệ trẻ em thông qua việc siết chặt cơ chế xác thực tài khoản, điều chỉnh giới hạn thời gian chơi đối với người dưới 16 tuổi, hoàn thiện quy định về cảnh báo sức khỏe và tiêu chí phân loại trò chơi theo độ tuổi.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế khuyến khích phát triển các trò chơi điện tử do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, có nội dung giáo dục, quảng bá văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Theo dự thảo, các trò chơi đáp ứng tiêu chí sẽ được áp dụng nhiều cơ chế khuyến khích như phát hành thử nghiệm trước khi cấp phép chính thức; được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định; đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thành lập Hội đồng chuyên biệt gồm các chuyên gia văn hóa, lịch sử để thẩm định các trò chơi đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý và doanh nghiệp. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Trước sự phát triển nhanh của các nền tảng cho phép người dùng tự khởi tạo và phân phối trò chơi điện tử, dự thảo Nghị định lần đầu tiên bổ sung quy định quản lý đối với loại hình nền tảng này thông qua cơ chế cấp phép riêng.

Theo đó, doanh nghiệp sở hữu nền tảng và doanh nghiệp được ủy quyền tại Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý nội dung, lưu trữ dữ liệu, gỡ bỏ nội dung vì phạm, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Dự thảo lần đầu tiên cũng bổ sung các quy định quản lý đối với trò chơi điện tử sử dụng trong thi đấu thể thao điện tử (Esports), phân định rõ cơ chế quản lý đối với các trò chơi đã được cấp phép và chưa được cấp phép, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy thể thao điện tử phát triển chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững tại Việt Nam.

Cùng với đó, dự thảo tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng bằng việc hoàn thiện các quy định đối với tài khoản của người dưới 16 tuổi.

Dự thảo cũng làm rõ yêu cầu xác thực tài khoản mạng xã hội và tài khoản trò chơi điện tử bằng số điện thoại đã được xác thực theo quy định của pháp luật hoặc số định danh cá nhân. Quy định này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản giả, đông thời tăng cường trách nhiệm của người sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng./.

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