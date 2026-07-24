Ký ức Khe Sanh và tâm nguyện tìm lại tên cho 24 liệt sĩ Cao điểm 689

Hơn nửa thế kỷ sau Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi vẫn miệt mài cung cấp tư liệu, danh sách 24 đồng đội hy sinh trên Cao điểm 689, góp phần xác định danh tính liệt sĩ

Hơn nửa thế kỷ sau Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) vẫn đau đáu với tâm nguyện tìm lại đồng đội đã hy sinh trên Cao điểm 689.

Là người trực tiếp tham gia trận đánh năm 1968, ông lưu giữ nhiều tư liệu, đối chiếu danh sách 24 liệt sĩ với nhật ký chiến trường và tích cực cung cấp thông tin phục vụ Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Câu chuyện của ông không chỉ góp phần làm sáng tỏ thông tin về các liệt sĩ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, cựu chiến binh tiếp tục chung tay tri ân những người đã ngã xuống.

Mỗi ký ức, mỗi tư liệu được trao gửi đều góp thêm hy vọng đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều năm mong đợi./.