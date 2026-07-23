Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Liên quan đến thông tin lực lượng hải cảnh Trung Quốc và quân nhân Philippines xảy ra va chạm tại Bãi Cỏ Mây trên Biển Đông gần đây, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 23/7, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam đề nghị các bên hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình.

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên về việc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-59) tại Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các nước ASEAN và các đối tác đã nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm ASEAN đoàn kết, tự cường, phát huy hiệu quả vai trò trung tâm trong mạng lưới quan hệ đối tác ngày càng thực chất và rộng mở.

Các nước khẳng định tiếp tục tập trung thực thi các cam kết của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời hiện thực hóa các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

ASEAN cùng các nước đối tác đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982./.

ASEAN-Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ở Biển Đông Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp thời gian vừa qua ở Biển Đông, yêu cầu tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ quốc tế.