Bộ Ngoại giao thông tin về việc hỗ trợ nạn nhân vụ chìm cano ở Phú Quốc

Chiều 23/7, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ, nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.

Trả lời đề nghị cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc chìm cano tại vùng biển Phú Quốc khiến nhiều du khách Ấn Độ thiệt mạng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Vào ngày 11/7 vừa qua đã xảy ra một vụ việc rất thương tâm liên quan đến một chiếc cano bị lật ở Phú Quốc. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh để khẩn trương thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ, và đưa thi hài các du khách thiệt mạng về Ấn Độ theo đúng yêu cầu của gia đình các nạn nhân.

"Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý và bàn giao với cơ quan chức năng Ấn Độ, 15 thi hài đã được chuyển tiếp về các địa phương theo đúng nguyện vọng của gia đình nạn nhân," bà Phạm Thu Hằng cho biết thêm.

Theo bà Phạm Thu Hằng, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền Đặc khu Phú Quốc, cùng các cơ quan liên quan của Ấn Độ để có các hình thức động viên, chia sẻ và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân vào thời điểm phù hợp.

"Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân," bà Phạm Thu Hằng nói./.

Đại sứ quán Ấn Độ cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam sau vụ tai nạn canô tại Phú Quốc Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Ấn Độ cho biết thi thể các nạn nhân đã được đưa về nước trong ngày 13/7 trên chuyến bay mang số hiệu VN979 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Mumbai.