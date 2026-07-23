Học giả Trung Quốc: Hợp tác hai Đảng góp phần thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Việt Nam

Ngày 23/7, tại Bắc Kinh, Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc tổ chức tọa đàm với chủ đề “Kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hành trình, kinh nghiệm và những đóng góp toàn cầu.”

Tại buổi tọa đàm, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, Giáo sư Trịnh Hoàn, Ban Nghiên cứu xây dựng Đảng trường Đảng Trung ương Trung Quốc khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ vô cùng gắn bó, mối quan hệ này được mô tả là “vừa là đồng chí, vừa là anh em.”

Đặc biệt, sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc vào tháng Tư vừa qua, hai Đảng và hai nước đã đạt được những bước tiến và đổi mới trong việc tăng cường hơn nữa việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt.

Giáo sư Trịnh Hoàn cho biết: “Chúng tôi cũng đặc biệt chú ý đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) trong năm nay. Đại hội đã có sự nhìn nhận, đánh giá toàn diện về các đổi mới và bài học lịch sử gắn liền với những nỗ lực mở cửa then chốt của Việt Nam trong suốt bốn thập kỷ qua. Quá trình này đã mang lại những đổi mới quan trọng về mặt lý luận, bao gồm các quan điểm mới về lý luận tổng thể về mở cửa và khái niệm ‘nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.' Tôi tin rằng tình hữu nghị sâu sắc giữa hai Đảng gắn bó mật thiết với các hoạt động giao lưu lâu đời, bắt nguồn từ bản chất xã hội chủ nghĩa chung của hai bên.”

Học giả Trung Quốc khẳng định hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có thể học hỏi lẫn nhau rất nhiều từ những kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý Đảng và quản lý Nhà nước.

Hai Đảng tương tác rất trực tiếp, đặc biệt là liên quan đến các lý thuyết đổi mới của Đảng và việc hoạch định nhiều chính sách hiện hành, qua đó cho phép hai bên học hỏi và vận dụng kinh nghiệm lẫn nhau.

“Chúng tôi cũng đã học được nhiều điều tốt đẹp từ Đảng Cộng sản Việt Nam, nên tôi nghĩ trong tương lai, đặc biệt là từ sau Đại hội XIV, với những trao đổi chặt chẽ như vậy, đặc biệt là giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai bên nhất định sẽ thúc đẩy quan hệ học hỏi lẫn nhau, hợp tác thực chất giữa hai Đảng lên một giai đoạn sâu sắc hơn, đồng thời cũng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trở nên cụ thể, thực chất hơn"./.

Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác song phương Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thứ 59, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của hai nước.

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