Hà Nội: Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trên các nền tảng số

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về các hoạt động chăm lo cho đối tượng chính sách trên địa bàn. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số nhằm lan tỏa các giá trị truyền thống, kết nối nguồn lực xã hội chăm lo người có công với cách mạng. Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai về những điểm nổi bật trong hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phóng viên - Thưa Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã có những điểm mới nổi bật nào trong chương trình chăm sóc người có công?

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch và triển khai đồng bộ các hoạt động trong toàn hệ thống Mặt trận với chủ đề xuyên suốt "Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa". Chúng tôi xác định đây không chỉ là đợt tri ân kỷ niệm mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội đối với người có công với cách mạng.

Năm nay, chuỗi hoạt động được triển khai từ Mặt trận Tổ Quốc thành phố và các tổ chức thành viên đến 126 xã, phường với nhiều nội dung thiết thực như: Tổ chức hành trình về nguồn tại tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh; triển khai hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ gắn với "Ngày Cuối tuần xanh"; gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi, tặng quà người có công, các trung tâm nuôi dưỡng người có công; đồng thời tổ chức Lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại Nghĩa trang Mai Dịch và các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn thành phố.

MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tri ân người có công với cách mạng nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm mới nổi bật của năm nay là Mặt trận Tổ Quốc thành phố chuyển mạnh từ các hoạt động mang tính đơn lẻ sang cách làm đồng bộ, có chiều sâu và lan tỏa rộng khắp. Chúng tôi phát động đợt sinh hoạt chính trị trong toàn hệ thống, ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng số trong công tác tuyên truyền; đồng thời gắn các hoạt động tri ân với phong trào bảo vệ môi trường, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ, hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Bên cạnh đó là tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách người có công và huy động nguồn lực xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách.

Theo đăng ký của các địa phương, toàn hệ thống Mặt trận Tổ Quốc dự kiến tổ chức khoảng 1.200 hoạt động ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của gần 90.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trao gần 58.000 suất quà với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, qua đó thể hiện rõ vai trò sức mạnh tập hợp của Mặt trận Tổ Quốc, huy động các nguồn lực xã hội cho công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Phóng viên - Thưa bà, thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. MTTQ thành phố đã ứng dụng các nền tảng số ra sao để lan tỏa các hoạt động tri ân và kết nối các nguồn lực xã hội?

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai: Chuyển đổi số đang mở ra nhiều phương thức mới để công tác Mặt trận đến gần hơn với nhân dân. Vì vậy, trong đợt kỷ niệm năm nay, chúng tôi yêu cầu toàn hệ thống đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả Website, Fanpage, Zalo OA, nền tảng Mặt trận số Thủ đô và hệ sinh thái truyền thông số của Mặt trận để giới thiệu các hoạt động tri ân, những tấm gương tiêu biểu, những câu chuyện xúc động về người có công bằng các sản phẩm truyền thông hiện đại như Bản đồ số tổng hợp và kết nối hoạt động tri ân của thành phố và cơ sở, các video, infographic, phóng sự ngắn…

Ngay việc tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 126 xã, phường. Thông qua đó, các điểm cầu đã đồng loạt đăng ký và thông tin các nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức trong đợt hoạt động, các số liệu tổng hợp đều được thực hiện thông qua nền tảng số, không sử dụng văn bản giấy. Từ điểm cầu trung tâm, Mặt trận Tổ Quốc thành phố thành phố đã phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống, định hướng công tác tuyên truyền trên các nền tảng số và hệ sinh thái truyền thông của Mặt trận Thủ đô.

Trong đợt này, thông qua các nền tảng số, các hoạt động không chỉ được truyền tải nhanh chóng, rộng khắp mà còn góp phần kết nối doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", chung tay chăm lo người có công. Đây cũng là cách để lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Phóng viên - Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc đưa các hoạt động tri ân lên các nền tảng số, đặc biệt trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thưa bà?

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai: Tôi cho rằng, việc đưa các hoạt động tri ân lên môi trường số có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Khi những hình ảnh về các nghĩa trang liệt sĩ, các địa chỉ đỏ, những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ cha anh hay những việc làm nghĩa tình được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng sẽ giúp các bạn trẻ tiếp cận lịch sử bằng cách thức gần gũi, sinh động hơn. Qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" ở Thủ đô. Đặc biệt, việc xây dựng sản phẩm truyền thông Bản đồ số kết nối thông tin của Thành phố với 126 xã, phường sẽ giúp mỗi công dân nhìn được toàn cảnh của đợt hoạt động diễn ra trên toàn Thành phố, từ đó thấy thêm tự hào khi thấy chính mình và địa phương mình đang cùng các địa phương khác đóng góp chung vào các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa".

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phóng viên - Xin bà cho biết, bên cạnh hoạt động định kỳ, MTTQ thành phố có kế hoạch gì để hỗ trợ lâu dài, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công?

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai: Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc thành phố là tri ân không chỉ dừng lại ở những phần quà trong dịp 27/7 mà phải hướng tới chăm lo bền vững, lâu dài đối với người có công và gia đình chính sách. Chính vì vậy, bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Mặt trận Thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực như xây dựng, sửa chữa Nhà Đại đoàn kết, trao phương tiện hỗ trợ sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe.

Tại Chương trình gặp mặt, tri ân cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu diễn ra ngày 21/7, Mặt trận Tổ Quốc thành phố và Hội Cựu chiến binh thành phố hỗ trợ sửa chữa 79 căn nhà, trao 79 xe lăn cho các thương binh mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời trao quà tri ân tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tiêu biểu. Mặt trận các cấp thường xuyên thực hiện rà soát người có công trên địa bàn, kịp thời nắm bắt những trường hợp còn khó khăn để huy động doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ; vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", duy trì và nâng mức phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, chăm sóc thương binh nặng, bệnh binh nặng và tăng cường giám sát việc thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công kịp thời, minh bạch và hiệu quả.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh chăm lo về vật chất, chúng tôi đặc biệt coi trọng đời sống tinh thần. Các hoạt động như dâng hương, về nguồn, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, Lễ thắp nến tri ân, phục dựng và trao tặng di ảnh liệt sĩ, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên đều hướng tới mục tiêu vừa tri ân người có công, vừa tạo sự gắn kết giữa các thế hệ, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đây cũng là nền tảng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước.

Tôi tin tưởng rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ được triển khai thiết thực, hiệu quả, thực sự lan tỏa sâu rộng.

Đây không chỉ là dịp tri ân những người có công với cách mạng, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng, tích lũy kinh nghiệm và huy động nguồn lực để Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ dịp 27/7 năm 2027 với quy mô lớn hơn, ý nghĩa sâu sắc hơn, tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và nhân dân Thủ đô đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ Quốc.

Phóng viên - Xin trân trọng cảm ơn bà!

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