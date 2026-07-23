Hà Nội tìm động lực tăng trưởng mới từ kinh tế đêm và công nghiệp bán dẫn

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra nhiều yêu cầu mới, Hà Nội đang tập trung khai thác hiệu quả các dư địa phát triển để tạo đột phá cho nền kinh tế.

Phát biểu khai mạc Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2026 vào ngày 23/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị các đại biểu tập trung hiến kế phát triển những động lực tăng trưởng mới; trong đó có công nghiệp điện tử-bán dẫn, công nghệ cao và kinh tế đêm, nhằm khơi thông năng lực sản xuất, kích cầu tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi vừa là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, vừa tạo nền tảng để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tốc độ, chất lượng và tính bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng chịu nhiều biến động, yêu cầu về tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn số và năng lực chống chịu ngày càng cao, việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bức tranh kinh tế-xã hội của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,22%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10,585 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả này cho thấy sức chống chịu, khả năng phục hồi và quy mô thị trường lớn của kinh tế Thủ đô, tạo nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Khách quốc tế yêu thích việc mua sắm quà lưu niệm tại chợ đêm phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cũng lưu ý mức tăng trưởng hiện nay mới chỉ là điều kiện cần; để đạt mục tiêu đề ra, 6 tháng cuối năm phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn, biến tiềm năng và dư địa thành năng lực sản xuất mới, sức mua mới, đơn hàng mới và giá trị gia tăng mới.

Báo cáo của Sở Công Thương cũng cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của ngành công nghiệp Thủ đô. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,8%; trong đó, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 516.900 tỷ đồng, tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 10,585 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội, cho biết trên cơ sở đó, Sở xây dựng kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm với mục tiêu GRDP cả năm đạt 11%, xuất khẩu tăng 12% và tiếp tục lấy công nghiệp chế biến, chế tạo làm động lực tăng trưởng chủ đạo.

Điểm nhấn đáng chú ý tại hội nghị là định hướng tập trung phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đại biểu hiến kế nhằm khơi thông năng lực sản xuất, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, điện tử-bán dẫn-tự động hóa và công nghiệp số; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, logistics, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cụ thể hóa định hướng này, Sở Công Thương xác định điện tử-bán dẫn-tự động hóa là một trong bốn nhóm công nghiệp trọng điểm cần ưu tiên phát triển, cùng với công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp số.

Hà Nội ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Báo cáo cũng dẫn nhiều dự án đang triển khai tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các khu công nghiệp của thành phố trong lĩnh vực vi mạch, linh kiện điện tử, robot, trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh, tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới.

Bên cạnh khơi thông năng lực sản xuất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng phát triển thị trường trong nước phải trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong những tháng cuối năm. Theo đó, hội nghị được đề nghị tập trung thảo luận các giải pháp phát triển mạnh thương mại điện tử, kinh tế đêm và các mô hình tiêu dùng mới nhằm mở rộng hệ thống phân phối, kích cầu tiêu dùng thực chất, đồng thời tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và giảm chi phí logistics.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, cùng với phát triển công nghiệp công nghệ cao, Hà Nội sẽ dành nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại, tạo nền tảng cho tăng trưởng tiêu dùng và dịch vụ.

Thành phố đặt mục tiêu xúc tiến đầu tư 5 chợ đầu mối nông sản cấp vùng, phát triển các trung tâm mua sắm outlet, trung tâm thương mại quy mô lớn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động hai cảng cạn ICD gắn với các trung tâm logistics.

Đáng chú ý, các dự án này được định hướng không chỉ phục vụ lưu thông hàng hóa mà còn thúc đẩy thương mại, du lịch mua sắm, kinh tế đêm và từng bước hình thành các cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Song song với đầu tư hạ tầng, Hà Nội sẽ triển khai hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng quy mô lớn trong nửa cuối năm. Chương trình Khuyến mại tập trung năm 2026 dự kiến thu hút từ 1.000-2.000 doanh nghiệp tham gia với các hoạt động như hội chợ khuyến mại, hội chợ tiêu dùng xanh, hội chợ hàng hiệu, chương trình "Hà Nội đêm không ngủ," xây dựng 10 không gian bán hàng giảm giá (outlet), 1.000 điểm bán áp dụng giao dịch trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó thúc đẩy thương mại điện tử và tiêu dùng hiện đại.

Thành phố cũng xây dựng Chiến dịch 180 ngày thúc đẩy tiêu dùng Hà Nội năm 2026, kéo dài từ tháng 7 đến hết tháng 12 theo từng đợt cao điểm gắn với mùa tựu trường, Tết Trung thu, mua sắm cuối năm, lễ Noel và Tết Dương lịch.

Cùng với đó là các chương trình phối hợp với hệ thống phân phối lớn, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp logistics, ngân hàng và ví điện tử để triển khai các gói giảm giá, hoàn tiền, miễn phí vận chuyển, chương trình "Mua sắm Hà Nội cuối tuần," "Hàng Việt trên không gian số," "OCOP Hà Nội online," qua đó mở rộng đầu ra cho sản phẩm của doanh nghiệp Thủ đô.

Hà Nội xác định phát triển tiêu dùng phải gắn với du lịch, văn hóa và kinh tế ban đêm. Theo đó, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cùng chính quyền các xã, phường xây dựng các tuyến, điểm tiêu dùng ban đêm, phố ẩm thực, chợ cuối tuần, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề tại những khu vực có lượng khách lớn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và tạo thêm không gian phát triển cho doanh nghiệp dịch vụ.

Đối với hoạt động xuất khẩu, báo cáo của Sở Công Thương cho biết Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường trọng điểm như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN và Canada; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả 17 hiệp định thương mại tự do; phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới đối với các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và hàng tiêu dùng có thương hiệu Hà Nội.

Cùng với đó là việc xây dựng cổng dữ liệu liên thông xuất nhập khẩu, cắt giảm chi phí logistics và rút ngắn thời gian thông quan nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, trao đổi thẳng thắn, đi vào thực chất, không chỉ nêu khó khăn mà phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp có thể triển khai ngay.

Hiệu quả của hội nghị phải được chuyển hóa thành những nhiệm vụ cụ thể, có thời hạn, có đầu mối chịu trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng; trong đó kết quả cuối cùng phải được đo bằng số khó khăn được tháo gỡ, số thủ tục được rút ngắn, số dự án được đẩy nhanh, số doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường và tạo thêm việc làm.

Với sự đồng hành của Trung ương, Bộ Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Nội kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo./.

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