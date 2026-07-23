Gần 30 tỷ đồng tiền thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam sau một tuần vận hành

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, sau một tuần (từ ngày 15-23/7) triển khai vận hành hệ thống thu phí sử dụng đường bộ trên 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ, hệ thống đã ghi nhận 382.115 lượt xe lưu thông qua trạm phí và doanh thu được gần 30 tỷ đồng.

Trước đó, 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm: Bãi Vọt-Hàm Nghi; Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ đã tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc từ ngày 15/7.

Để bảo đảm việc vận hành thu phí cao tốc diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc; tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện.

Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị vận hành, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí và lực lượng kỹ thuật duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong những ngày đầu triển khai, thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm việc thu phí diễn ra chính xác, thông suốt và tuyệt đối an toàn, không để ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống để kịp thời tối ưu, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc đầu tư công.

Ngoài việc giám sát giao dịch, đơn vị vận hành cũng xây dựng phương án xử lý đối với các trường hợp phương tiện chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng (ETC), tài khoản giao thông không đủ số dư hoặc thiết bị nhận diện gặp trục trặc.

Theo phương án này, nhân viên tại trạm sẽ hướng dẫn lái xe thực hiện các bước cần thiết, đồng thời phối hợp với lực lượng điều tiết giao thông nhằm bảo đảm không để xảy ra ùn tắc tại khu vực trạm.

Các màn hình giám sát tại trung tâm điều hành hiển thị đồng thời hình ảnh từ nhiều làn thu phí, cho phép theo dõi lưu lượng phương tiện, trạng thái thiết bị và tiến trình xử lý từng giao dịch. Việc kết nối dữ liệu theo thời gian thực giúp đơn vị quản lý nhanh chóng phát hiện và khắc phục các sự cố nếu có.

Ông Nguyễn Sỹ Kỳ, Quản lý dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị Hệ thống giám sát giao thông thông minh (ITS) thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật số HITD cho biết trên hai tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh gồm Bãi Vọt-Hàm Nghi và Hàm Nghi-Vũng Áng áp dụng mô hình thu phí hiện đại với đầu vào đa làn tự do (không barie) và đầu ra đơn làn (có barie), góp phần tự động hóa quy trình thu phí, giảm đáng kể nhân lực vận hành tại các trạm.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, điểm nổi bật của hệ thống là việc tích hợp các công nghệ số, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng truyền dẫn tốc độ cao. Nhờ đó, hệ thống không chỉ thực hiện chức năng giám sát thông thường mà còn có khả năng phân tích dữ liệu và cảnh báo liên tục 24/7.

“Hệ thống có thể theo dõi tình trạng giao thông, điều kiện thời tiết, phát hiện nhanh các sự cố như ùn tắc, tai nạn hoặc các hành vi vi phạm giao thông để hỗ trợ lực lượng quản lý xử lý kịp thời, góp phần tối ưu hành trình và nâng cao mức độ an toàn cho người tham gia giao thông,” ông Kỳ chia sẻ.

Đối với 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/8. Với 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau hoàn thành công trình để tổ chức thu phí từ ngày 15/9/2026./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Từ 20h ngày 15/7: Sẽ thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 5 dự án thành phần đầu tư công đoạn Bãi Vọt-Cam Lộ thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 từ ngày 20/7.

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