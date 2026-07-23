Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Chiều 23/7, Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh gồm ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh, đã đến thăm, động viên hộ gia đình thuộc các thôn: Xuân Lâm, An Bình, xã Gia Bình đang tạm cư tại một số trụ sở dôi dư của huyện Gia Bình (cũ) để bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đến thăm các hộ dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thời gian tạm cư.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của các hộ gia đình đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án trọng điểm quốc gia.

Khẳng định dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và khu vực, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống của các hộ dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình bố trí tạm cư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm người dân sớm ổn định nơi ở, an tâm lao động, sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, chia sẻ với địa phương trong quá trình triển khai dự án; tin tưởng cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Người dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình (Bắc Ninh) ở nơi tạm cư nhường đất Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Đại diện các hộ dân bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền, khẳng định tiếp tục ủng hộ chủ trương thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời mong các khu tái định cư sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao các phần quà động viên các hộ gia đình đang tạm cư, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần khích lệ người dân vượt qua khó khăn, cùng địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đến đầu tháng 7/2026, hơn 1.500 hộ dân thuộc 5 thôn của hai xã Gia Bình và Lương Tài trong diện giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Nhiều lực lượng chức năng được huy động bám địa bàn, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, bảo đảm an toàn và sớm thích nghi với điều kiện sinh hoạt tại nơi ở tạm.

Cùng với đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng điện, nước và các điều kiện cần thiết tại các khu tái định cư, hướng tới mục tiêu sớm bàn giao đất để người dân xây dựng nhà ở.

Một số tuyến điện, nước tại các khu tái định cư Gia Bình và Đông Cứu đã được triển khai, từng bước đáp ứng nhu cầu xây dựng và sinh hoạt của các hộ dân.

Cuộc sống của người dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình (Bắc Ninh) ở nơi tạm cư nhường đất Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Cùng trong ngày 23/7, Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình tiến hành chi trả tiền thưởng đợt 1 cho 220 hộ dân xã Gia Bình đã bàn giao mặt bằng sớm trong phạm vi xây dựng các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đây là các hộ dân được áp dụng mức thưởng theo công văn số 120 ngày 2/6/2026 của nhà đầu tư - Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise về chính sách thưởng bàn giao mặt bằng đất ở trong ranh giới APEC. Cụ thể, có 4 mức thưởng theo tỷ lệ và tiến độ bàn giao mặt bằng gồm: 100 triệu đồng, 70 triệu đồng, 50 triệu đồng và 30 triệu đồng...

Các gia đình được áp dụng mức thưởng phải đáp ứng tiêu chí: Thực hiện bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thi công; đang trực tiếp sinh sống ổn định, có nhà ở, phải di chuyển chỗ ở; việc thu hồi đất ở dẫn đến phải thay đổi nơi cư trú hoặc bố trí tái định cư theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền... Nhà đầu tư và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục xác định mức thưởng của các hộ, gia đình và xây dựng kế hoạch để tổ chức chi thưởng các đợt tiếp theo./.

Bắc Ninh phát triển mô hình nhà lắp ghép phục vụ tái định cư Sân bay Gia Bình Bắc Ninh đang thúc đẩy mô hình nhà lắp ghép bằng bêtông đúc sẵn phục vụ tái định cư Dự án Sân bay Gia Bình nhằm rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí và sớm ổn định đời sống người dân.