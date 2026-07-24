Vụ cháy xe giường nằm làm 7 người tử vong: Kiểm tra đột xuất nhà xe Năm Lu

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó cho biết đã ban hành quyết định kiểm tra đột xuất đối với nhà xe Năm Lu.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu (nhà xe Năm Lu) đăng ký lần đầu ngày 20/11/2025, trụ sở chính tại 37A Nguyễn Phúc Chu, phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này đăng ký địa điểm kinh doanh tại địa chỉ số 174 Lê Duẩn, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa và địa chỉ số 454 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô ngày 30/12/2025 (cấp lần thứ 2, có giá trị không thời hạn), kinh doanh các loại hình vận tải bằng xe ôtô, bao gồm kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng và vận tải hàng hóa bằng xe ôtô.

Tính đến 21/7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phù hiệu cho 7 xe (4 xe hợp đồng, 2 xe tuyến cố định, 1 xe trung chuyển), tất cả các xe đều là xe mới được sản xuất năm 2026.

Chiếc xe khách gặp nạn mang biển số 50E-447.02, được đăng ký và kiểm định lần đầu ngày 28/1/2026. Đây là xe giường nằm 24 chỗ, sản xuất năm 2026, có niên hạn sử dụng đến năm 2046. Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực đến 27/1/2028.

Thông tin về hoạt động của xe 50E-447.02 cho thấy chuyến xuất phát lúc 22 giờ ngày 20/7 tại chi nhánh của Công ty ở địa chỉ số 174 Lê Duẩn, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa và dự kiến trả khách tại chi nhánh Công ty tại địa chỉ số 454 Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trên là không phù hợp với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ, trong đó quy định lái xe không được đón trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Do đó, hoạt động của xe có dấu hiệu không đúng quy định tại điểm b khoản 7 Điều 7 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP.

Ngày 22/7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với nhà xe Năm Lu.

Trước đó, Sở Xây dựng chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với nhà xe này, do là đơn vị mới thành lập.

Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và kịp thời báo cáo liên quan đến việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 21/7, xe ôtô khách biển kiểm soát số 50E-447.02 do tài xế Trần Thanh Hải (sinh năm 1985) điều khiển từ tỉnh Khánh Hòa về Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến km 1839+300 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai), do ngủ gật, Trần Thanh Hải đã để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường.

Sau va chạm, xe khách bốc cháy dữ dội khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương./.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn.