Xây dựng mạng lưới xe buýt kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Phương án tổ chức xe buýt kết nối Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành vừa được Bộ Xây dựng thống nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 13 tuyến xe buýt, gồm 10 tuyến kết nối Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và 3 tuyến kết nối Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, sử dụng 100% phương tiện điện và triển khai theo từng giai đoạn khai thác của Sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 40km, cách sân bay Tân Sơn Nhất 43km. Theo kế hoạch, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong quý 4/2026.

Giai đoạn đầu khai thác, hệ thống kết nối đến sân bay chủ yếu dựa vào mạng lưới đường bộ, gồm các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Biên Hòa-Vũng Tàu, Quốc lộ 51, các tuyến vành đai cùng hai tuyến đường kết nối T1 và T2.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở sẽ bổ sung điểm đầu, cuối của các tuyến xe buýt từ Nhà ga T1, T2 và T3 sân bay Tân Sơn Nhất, do các nhà ga có cự ly khá xa nhau.

Các phương tiện sẽ được bố trí ghế ngồi (hiện nay là ghế ngồi và đứng) và chỗ để hành lý đủ cho hành khách quốc tế, trung chuyển… Ngoài ra, các cảng hàng không phải bố trí điểm đậu xe buýt đón khách gần và dễ nhận biết để hành khách tiếp cận.

Theo ông Bùi Hòa An, việc tổ chức mạng lưới xe buýt kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, các đầu mối giao thông và khu vực trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh là giải pháp khả thi nhất trong giai đoạn trước mắt, khi các tuyến đường sắt, metro chưa kịp đưa vào khai thác. Điều này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận sân bay bằng phương tiện công cộng; đồng thời giảm áp lực phương tiện cá nhân và bảo đảm khai thác hiệu quả hệ thống giao thông kết nối.

Dự kiến, các đơn vị sẽ mở mới 10 tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành gồm: Bến xe buýt Sài Gòn-Sân bay Long Thành; Bến xe Bình Dương-Sân bay Long Thành; Bến xe Vũng Tàu-Sân bay Long Thành; Bến xe miền Đông mới-Sân bay Long Thành; Bến xe Bàu Bàng-Sân bay Long Thành; Sân bay Tân Sơn Nhất-Sân bay Long Thành; Bến xe buýt Quận 8-Sân bay Long Thành; Bến xe miền Tây-Sân bay Long Thành; Sân bay Long Thành-Phước Hải-Long Hải; Sân bay Long Thành-Phước Bửu-Hồ Tràm. Đồng thời, sẽ có 3 tuyến xe buýt mở mới kết nối sân bay Tân Sơn Nhất: Sân bay Tân Sơn Nhất-Thủ Thiêm-Bà Rịa Vũng Tàu; Sân bay Tân Sơn Nhất-Cầu Ba Son-Long Sơn-Long Hải; Sân bay Tân Sơn Nhất-Chợ Lớn-Phú Mỹ-Đất Đỏ-Phước Hải.

Hệ thống kính lấy sáng được lắp đặt tại nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Ngoài ra, hiện trên hành lang Quốc lộ 51 có 4 tuyến buýt từ Bến xe miền Đông cũ và sân bay Tân Sơn Nhất đang hoạt động, có thể điều chỉnh, bổ sung nhánh để kết nối sân bay Long Thành.

Qua tổng hợp báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), kế hoạch khai thác sân bay Long Thành được chia thành 3 giai đoạn: từ thời điểm khai trương đến tháng 3/2027 có quy mô khoảng 4,7 triệu lượt khách/năm; từ 4/2027-2030 dự kiến đạt từ 15-26,1 triệu lượt khách/năm; sau năm 2030, lượng khách đạt từ 29-31,7 triệu lượt/năm, tương đương gần 100.000 hành khách/ngày.

Tương ứng với ba giai đoạn khai thác của sân bay Long Thành, việc mở mới các tuyến xe buýt cũng được triển khai theo lộ trình. Giai đoạn đầu dự kiến mở mới 3 tuyến và điều chỉnh 1 tuyến kết nối sân bay. Cụ thể, mở mới 2 tuyến kết nối từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe buýt Sài Gòn, Sân bay Tân Sơn Nhất) và 1 tuyến từ khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (Bến xe Vũng Tàu); điều chỉnh lộ trình tuyến Sân bay Tân Sơn Nhất-đường cao tốc-Bến xe Vũng Tàu để kết nối sân bay.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, cả 3 tuyến buýt mở mới giai đoạn đầu đều được thiết kế theo mô hình tuyến xe buýt tốc hành với sức chứa phương tiện lớn, chỉ dừng đón trả khách tại các điểm trung chuyển lớn, lộ trình thiết kế ưu tiên lưu thông vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nhằm rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận sân bay Long Thành.

Giai đoạn 2 (dự kiến quý 2/2027), dự kiến mở mới thêm 5 tuyến, trong đó có 2 tuyến kết nối sân bay Long Thành và 3 tuyến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất. Các tuyến này nhằm phục vụ nhu cầu kết nối phát sinh mạnh từ các đô thị vệ tinh, khu công nghiệp lớn và các khu du lịch, resort nghỉ dưỡng.

Giai đoạn 3 (dự kiến quý 4/2027) sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng kết nối sân bay Long Thành, đáp ứng nhu cầu phục vụ khi phạm vi khai thác của sân bay mở rộng ra toàn vùng Đông Nam Bộ và nhu cầu kết nối phát sinh mạnh từ các đô thị vệ tinh, các cửa ngõ kết nối liên vùng.

Cùng với thống nhất chủ trương, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hành trình, tần suất, các hình thức chạy xe trên tuyến để đảm bảo đưa vào khai thác các tuyến buýt ngay khi Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được đưa vào hoạt động.

Đối với tuyến xe buýt kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, Bộ Xây dựng cũng đề nghị nghiên cứu xác định vị trí điểm đầu, điểm cuối tuyến trong khu vực nhà ga tại Tân Sơn Nhất đảm bảo thuận lợi cho hành khách trung chuyển giữa hai sân bay.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, với đặc thù tuyến chủ yếu phục vụ hành khách đi và đến sân bay, điểm đầu hoặc điểm cuối tuyến phải được bố trí cố định tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành; đồng thời không tổ chức các tuyến có hành trình vòng, hành trình kéo dài hoặc đi qua nhiều khu vực không phục vụ trực tiếp nhu cầu kết nối sân bay.

Đường cất, hạ cánh số 1 và nhà ga hành khách sân bay Long Thành. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Mạng lưới 13 tuyến xe buýt dự kiến huy động 141 phương tiện, sử dụng 100% xe buýt điện với sức chứa từ 9 đến 60 chỗ tùy đặc điểm từng tuyến. Phương tiện được bố trí luân phiên tại hai đầu tuyến, dự kiến khoảng 70 xe tại sân bay Long Thành và 71 xe tại các đầu bến còn lại cùng sân bay Tân Sơn Nhất.

Các phương tiện đều được đầu tư mới, có sức chứa lớn, không gian rộng rãi và bố trí khoang để hành lý phù hợp với hành khách hàng không. Hành trình tuyến sẽ được tổ chức theo hướng tối ưu, ưu tiên các trục giao thông chính, hạn chế dừng đón, trả khách không cần thiết. Điểm đón, trả khách xe buýt được bố trí gần nhà ga, bảo đảm tiếp cận trực tiếp, thuận tiện cho khách mang theo hành lý.

Phương tiện và phương thức khai thác cũng phải đáp ứng yêu cầu an toàn cao, trang bị đủ ghế ngồi cho hành khách, trong đó không bố trí chỗ đứng cho hành khách với tuyến lưu thông trên cao tốc. Các xe cũng có màn hình thể hiện thông tin giờ đến và đi, theo dữ liệu thời gian thực được kết nối trực tiếp tại sân bay Long Thành thông qua Hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS), giúp hành khách dễ dàng theo dõi thông tin ngay trên xe buýt.

Hiện ACV đã thống nhất quy hoạch 24 vị trí trụ sạc điện và 144 vị trí đậu xe buýt 45 chỗ trong khu vực sân bay để phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng xanh; đồng thời sẽ hỗ trợ về tổ chức giao thông nội bộ, vị trí đón, trả khách, tạo điều kiện thuận lợi cho xe buýt tiếp cận nhà ga và phục vụ hành khách.

Việc triển khai mạng lưới xe buýt kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất theo từng giai đoạn khai thác được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho hành khách, khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng, đồng thời góp phần phát huy hiệu quả khai thác Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành ngay từ giai đoạn đầu đưa vào hoạt động./.

Nhiều hạng mục trọng điểm tại sân bay Long Thành sắp hoàn thành Đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm sắp hoàn thành. Trong đó, đường cất hạ cánh thứ nhất, đường lăn có khối lượng thực hiện đạt gần 91% so với giá trị hợp đồng.