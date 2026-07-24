TP Hồ Chí Minh quyết tâm gỡ bài toán ùn tắc giao thông trước năm 2030

Theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, đến năm 2030 thành phố cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang đồng thời triển khai các giải pháp tổ chức giao thông, ứng dụng công nghệ và đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm.

Giải pháp linh hoạt

Sau hợp nhất, trên địa bàn thành phố hiện có 28 điểm thường xuyên có nguy cơ ùn tắc giao thông. Hiện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phân nhóm các điểm ùn tắc theo từng khu vực, cửa ngõ để xây dựng giải pháp xử lý phù hợp, đồng thời triển khai các đề án trọng tâm như phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân; phát triển hệ thống giao thông sức chở lớn với metro.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Sở Xây dựng đã phối hợp các sở, ngành hoàn chỉnh kế hoạch kéo giảm ùn tắc giao thông từ nay đến năm 2030 với lộ trình cụ thể.

Phương tiện lưu thông trên đường Cộng Hòa thuận lợi, ít khi xuất hiện tình trạng ùn ứ, xếp hàng kéo dài như trước. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Năm 2026 sẽ xử lý 5 điểm, năm 2027 xử lý 9 điểm và đến năm 2030 sẽ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông.

Ông Trần Quang Lâm cho biết trước mắt thành phố đã triển khai một số giải pháp phi công trình nhằm kéo giảm ùn tắc.

Sở Xây dựng cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các phường, xã triển khai các giải pháp phi công trình, tổ chức điều hành giao thông linh hoạt, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Trong tháng 5/2026, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị chức năng đã triển khai một số giải pháp có tính mới, đột phá nhằm mục tiêu kéo giảm ùn tắc tại một số điểm nóng giao thông như đường Cộng Hòa - tuyến kết nối cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc tuyến đường trục kết nối cửa ngõ phía Đông).

Từ giữa tháng 5, đường Cộng Hòa kết nối cửa ngõ phía Tây Bắc với khu vực trung tâm thành phố cũng như sân bay Tân Sơn Nhất được tổ chức linh hoạt đối với hai làn giữa tim đường. Hai làn này đã được lắp dải phân cách thép để tách với hai làn đường sát vỉa hè mỗi bên, ở các nút giao bố trí hàng rào di động.

Ghi nhận sau hai tháng triển khai, các khung giờ cao điểm sáng và chiều tối, đường Cộng Hòa khá thông thoáng. Phương tiện lưu thông trên tuyến khá thuận lợi, hầu như không còn cảnh xếp hàng dài trên tuyến như trước đây. Các nút giao với đường Tân Kỳ Tân Quý hay đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám rất ít khi ùn tắc.

Chị Hà Lan Anh (ngụ phường Đông Hưng Thuận) cho biết thời gian gần đây rất ít khi xảy ra kẹt xe kéo dài ở đường Cộng Hòa. Ở các đoạn cuối tuyến thường đông phương tiện hơn, nhưng không phải chờ lâu như trước. Đây đang là giai đoạn hè nên lượng xe có thể ít hơn nhưng cơ bản thấy đường Cộng Hòa đã thông thoáng so với trước đây.

Ở cửa ngõ phía Đông, khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm trước đây thường xuyên ùn xe vào giờ cao điểm do giao cắt giữa các dòng phương tiện, nhất là dòng xe từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ.

Tuy nhiên, cuối tháng 5 vừa qua, Sở Xây dựng cùng các đơn vị đã điều chỉnh giao thông khu vực này, cho lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và mở các lối rẽ thuận lợi hơn. Tình hình lưu thông đã cải thiện rõ rệt, phương tiện di chuyển thông suốt. Khu vực này không còn ùn xe và không cần bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết như trước đây.

Theo Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), hiện giao thông tại khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ổn định, không có phát sinh bất cập, cần điều chỉnh.

Sở sẽ tiếp tục rà soát tình hình giao thông tại tất cả các vòng xoay trên địa bàn để nghiên cứu đề xuất điều chỉnh tổ chức giao thông đảm bảo phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Trên Quốc lộ 51, cuối tháng 11/2025, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã điều chỉnh phân làn đoạn qua địa bàn thành phố. Đơn vị chức năng lắp đặt dải phân cách, biển báo phân làn tại các giao lộ để tách dòng ôtô và xe môtô.

Sau 8 tháng triển khai, tình hình giao thông trên Quốc lộ 51 chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn, số người chết và bị thương giảm trung bình khoảng 60% nhờ tách riêng làn xe tải, xe container với làn xe môtô.

Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, khả năng thông hành trên Quốc lộ 51 được cải thiện, cơ bản khắc phục tình trạng ùn ứ tại các giao lộ. Phương án phân làn cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất Đồng Nai triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tương tự nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn trên toàn tuyến Quốc lộ 51.

Đầu tư hạ tầng để gỡ điểm nghẽn

Trên đường Cộng Hòa, hai làn giữa được tổ chức lưu thông linh hoạt, phục vụ kết nối cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Hiện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Hội đồng Nhân dân thành phố bố trí vốn cho nhiều dự án hạ tầng. Thành phố sẽ ưu tiên đầu tư một số cầu vượt thép, dự kiến triển khai đến năm 2027.

Giữa tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án cầu vượt thép phục vụ giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tại trung tâm thành phố, dự kiến xây dựng hai cầu vượt thép trên đường 3/2 tại nút giao Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt, quy mô 2 làn xe hỗn hợp. Cầu Lê Đại Hành dài 480m, vốn khoảng 200 tỷ đồng; cầu Lý Thường Kiệt dài 320m, vốn khoảng 187 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án xây dựng cầu vượt thép tại Ngã 6 Công trường Dân Chủ với tổng mức đầu tư 328 tỷ đồng.

Đây là nút giao giữa các trục đường 3/2, Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng và Cách Mạng Tháng 8, thường xuyên ùn tắc với tốc độ lưu thông trung bình khoảng 15 km/giờ.

Ở khu vực Bình Dương (cũ), thành phố sẽ xây dựng cầu vượt thép tại nút giao đường Cách Mạng Tháng 8 với đường Huỳnh Văn Cù dài khoảng 300m. Công trình bố trí hai làn xe, kết hợp mở rộng đường hai bên, kinh phí ước tính 530 tỷ đồng.

Khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) sẽ xây dựng ba cầu vượt thép, trong đó trên tuyến Quốc lộ 51 xây dựng hai cầu tại nút giao với đường Phước Bình (ranh Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai) và tại nút giao với đường B1 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1.

Công trình còn lại nằm trên đường ĐT 994C tại nút giao với Đường 30/4 (khu vực Ẹo Ông Từ). Các cầu được nghiên cứu dài khoảng 280m, bố trí 4 làn xe cùng hệ thống đường dẫn. Mỗi công trình có tổng vốn sơ bộ khoảng 530 tỷ đồng.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều cầu vượt thép tại các nút giao có lưu lượng phương tiện lớn. Loại cầu này có ưu điểm thi công nhanh, chi phí thấp và đã phát huy hiệu quả giảm ùn tắc tại nhiều nút giao như Hoàng Hoa Thám-Cộng Hòa, Nguyễn Thái Sơn-Nguyễn Kiệm, Cây Gõ, Hàng Xanh.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Xây dựng, các công trình cầu vượt chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, giao thông công cộng sức chở lớn mới là lời giải căn cơ cho bài toán ùn tắc của thành phố.

Hiện nay, hệ thống đường sắt đô thị theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội đến năm 2030 sẽ hoàn thành 187km, trong khi Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu 200km.

Theo ông Trần Quang Lâm, với phương thức triển khai như hiện nay, để đạt 200 km theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị thì rất khó khăn. Sở Xây dựng sẽ tham mưu phương thức triển khai đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ nhằm phát huy hiệu quả mạng lưới đường sắt đô thị.

“Với 3 trụ cột, giải pháp phát triển hạ tầng giao thông gắn với phi công trình cũng như giao thông công cộng và giao thông sức chở lớn thì chúng ta quyết tâm để từng bước giải quyết căn cơ bài toán ùn tắc,” ông Lâm tin tưởng.

Từ tổ chức giao thông, ứng dụng công nghệ đến đầu tư hạ tầng và phát triển mạng lưới metro, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, hướng tới mục tiêu cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc vào năm 2030./.

Hà Nội đề xuất hạn chế phương tiện cá nhân, thu phí giảm ùn tắc giao thông Hà Nội đề xuất từ tháng 7/2026 hạn chế phương tiện giao thông cá nhân tại một số khu vực nhằm giảm ùn tắc giao thông; thu phí với phương tiện lưu thông vào các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao.

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