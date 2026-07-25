Sơn La: Kịp thời cứu tài xế xe ô tô bị mắc kẹt trong cabin

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La, cho biết lực lượng chức năng đã cứu nạn một lái xe ô tô tải bị tai nạn, mắc kẹt trong cabin và chuyển nạn nhân đến bệnh viện để điều trị.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Sơn La) nhận được tin báo từ Công an xã Vân Hồ về vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 24/7, trên tuyến đường 31 mét, thuộc tiểu khu Sao Đỏ 2 (xã Vân Hồ), cách đơn vị khoảng 20km.

Vụ tai nạn khiến một lái xe ôtô tải bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La cho biết, xác định đây là tình huống khẩn cấp, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bị nạn.

Do đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã khẩn trương huy động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sỹ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 đến hiện trường; đồng thời, phối hợp với 1 xe chỉ huy của Công an xã Vân Hồ cùng chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức cứu nạn.

Mặc dù thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa, đường trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận hiện trường, nhưng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ vẫn nhanh chóng có mặt, đánh giá hiện trạng vụ tai nạn và triển khai phương án cứu hộ.

Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định là anh N.V.L. (sinh năm 1988, trú tại xã Hợp Tiến, thành phố Hà Nội), điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 29H-10xxx.

Thời điểm được tiếp cận, cabin xe bị biến dạng nghiêm trọng, nạn nhân mắc kẹt bên trong, bị nhiều vết xây xát, tinh thần hoảng loạn, sức khỏe suy kiệt và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được giải cứu kịp thời.

Với tinh thần khẩn trương, quyết đoán, đặt tính mạng người dân lên trên hết, cán bộ, chiến sỹ vừa trấn an tinh thần nạn nhân, vừa sử dụng máy cắt chuyên dụng và bộ banh cắt thủy lực để phá dỡ các cấu kiện cabin bị biến dạng.

Sau hơn một giờ nỗ lực, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn; đồng thời, phối hợp với Công an xã Vân Hồ và lực lượng y tế chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ để cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn và thiệt hại về tài sản hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

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