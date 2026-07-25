Xã hội

Giải cứu thành công 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải ở Lào Cai

Xe ôtô tải biển kiểm soát 89C-375.70 do anh Vũ Đức Mạnh (Hưng Yên) điều khiển đã tự lật khi lưu thông qua đoạn đường cong, qua xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khiến 2 người mắc kẹt trong cabin.

Hương Thu- Quỳnh Trang
Cabin xe tải bị biến dạng, cùng trời tối và thời tiết có sương mù khiến công tác cứu nạn, cứu hộ 2 nạn nhân mắc kẹt gặp không ít khó khăn. (Ảnh: TTXVN phát)
Cabin xe tải bị biến dạng, cùng trời tối và thời tiết có sương mù khiến công tác cứu nạn, cứu hộ 2 nạn nhân mắc kẹt gặp không ít khó khăn. (Ảnh: TTXVN phát)

Rạng sáng 25/7, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông cùng lực lượng y tế kịp thời giải cứu thành công 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe tải bị lật trên Quốc lộ 279, đưa đi cấp cứu an toàn.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 35 ngày 25/7/2026, tại Km98+600, Quốc lộ 279, đoạn thuộc khu vực ngã ba cầu Khe Lếch, xã Văn Bàn, hướng đi xã Bảo Hà, xe ôtô tải biển kiểm soát 89C-375.70 chở thức ăn chăn nuôi do anh Vũ Đức Mạnh (sinh năm 2002, trú xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đã tự lật khi lưu thông qua đoạn đường cong.

Trên xe còn có anh Vũ Thế Hiền (sinh năm 2004, em ruột của lái xe), cùng trú tại xã Yên Mỹ. Vụ tai nạn khiến cả hai người mắc kẹt trong cabin bị biến dạng nghiêm trọng.

Ngay khi nhận được tin báo từ Trung tâm Chỉ huy 113 Công an tỉnh Lào Cai và quần chúng nhân dân, Công an xã Văn Bàn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5, phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Trung tâm Y tế Văn Bàn điều động lực lượng, phương tiện phối hợp triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trong điều kiện đêm tối, sương mù dày đặc và cabin xe bị biến dạng nặng, việc tiếp cận các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Với sự phối hợp khẩn trương, nhịp nhàng của các lực lượng, đến 3 giờ 10 phút, nạn nhân thứ nhất được đưa ra khỏi cabin; khoảng 3 giờ 45 phút, nạn nhân còn lại cũng được giải cứu thành công và nhanh chóng chuyển đến Trung tâm Y tế Văn Bàn cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, cả hai nạn nhân đều bị thương nhưng sức khỏe ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện Công an xã Văn Bàn đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
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