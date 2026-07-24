Hội Nhà báo Việt Nam và hành trình tri ân trên “đất lửa” Quảng Trị

Ngày 24/7, tại Đồn Biên phòng Triệu Vân (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), Hội Nhà báo Việt Nam, các đơn vị đồng hành và Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp tổ chức Chương trình "Hành trình tri ân năm 2026," trao tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khởi công xây dựng Tượng đài "Nghe lời non nước."

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị và cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nhà tài trợ.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và 11 suất quà cho các em học sinh thuộc Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi Đồn Biên phòng."

Những phần quà thể hiện sự tri ân, sẻ chia của Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với nhân dân khu vực biên giới biển.

Trao biển tượng trưng ủng hộ kinh phí xây dựng công trình Tượng đài “Nghe lời non nước”. (Ảnh: TTXVN phát

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Dịp này, các đại biểu cũng đã dự Lễ khởi công xây dựng Tượng đài "Nghe lời non nước." Công trình được xây dựng tại khuôn viên Đồn Biên phòng Triệu Vân nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào về hình ảnh người chiến sỹ Bộ đội Biên phòng.

Tại Lễ khởi công, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình và thực hiện nghi thức khởi công xây dựng tượng đài.

Chuỗi hoạt động "Hành trình tri ân năm 2026" và khởi công xây dựng Tượng đài "Nghe lời non nước" thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Hội Nhà báo Việt Nam đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới biển, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn," tăng cường mối quan hệ gắn bó quân-dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình “Hành trình tri ân” năm 2026, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ và trao tặng quà an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao kinh phí 800 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; trao tặng 200 suất quà an sinh xã hội với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trao quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ cùng các hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa tri ân các gia đình chính sách, người có công và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.

Hoạt động về nguồn của Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam Ngày 23/4/2026, tại Thái Nguyên, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hoạt động về nguồn, tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 và Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

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