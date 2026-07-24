Cà Mau: Truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' và Huân chương Kháng chiến

Chiều 24/7, tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và truy tặng Huân chương Kháng chiến cho các liệt sỹ có nhiều cống hiến trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Nhung đã trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân 4 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Chủ tịch nước truy tặng, gồm: Mẹ Nguyễn Thị Hàng (xã Khánh Bình), Mẹ Định Thị Lẹ (xã Nguyễn Việt Khái), Mẹ Nguyễn Thị Mười (xã Khánh An) và Mẹ Phan Thị Hiền (phường Vĩnh Trạch).

Đây là sự ghi nhận đối với những hy sinh, mất mát to lớn của các Mẹ, trong đó, hai Mẹ có chồng và con là liệt sỹ; hai Mẹ có hai con là liệt sỹ.

Dịp này, Huân chương Kháng chiến cũng được truy tặng cho 8 liệt sỹ gồm: liệt sỹ Nguyễn Văn Hùng và liệt sỹ Võ Văn An (cùng quê xã An Trạch); liệt sỹ Nguyễn Văn Quới (xã Hòa Bình); liệt sỹ Nguyễn Chí Dũng (xã Tân Thuận), liệt sỹ Nguyễn Văn Việt (phường Giá Rai); liệt sỹ Trần Minh Đức (xã Quách Phẩm); liệt sỹ Nguyễn Văn Năm (phường Lý Văn Lâm) và liệt sỹ Trần Văn Tảo (xã Phú Tân).

Việc tổ chức truy tặng nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã có công với cách mạng và gia đình có công với đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh mảnh đất Cà Mau - nơi tận cùng cực Nam của Tổ quốc luôn tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, kiên cường và bất khuất. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược và trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng vạn người con ưu tú của quê hương Cà Mau và trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Mỗi tấm Huân chương Kháng chiến, mỗi danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" được truy tặng hôm nay là sự ghi nhận, tôn vinh vô cùng thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh vô giá ấy. Sự hy sinh của các Mẹ, các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm thêm trang sử vàng chói lọi của dân tộc, làm nên hình hài Tổ quốc hôm nay.

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân tỉnh Cà Mau tiếp tục thực hiện tốt hơn các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công, thân nhân người có công; tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, tuyệt đối không để gia đình chính sách nào thiếu thốn hoặc không được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định, nhất là đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa,” huy động tối đa các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống, nhà ở, sức khỏe cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh và gia đình liệt sỹ.

Đặc biệt, chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để các cháu thiếu niên, thanh niên Cà Mau luôn ghi nhớ lịch sử, tự hào về quê hương, từ đó nỗ lực học tập, lao động, cống hiến sức trẻ xây dựng Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

"Lời hứa với Mẹ" - lan tỏa đạo lý tri ân các Anh hùng liệt sỹ Thông qua những câu chuyện chân thực, các phóng sự và các trường đoạn nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình khắc họa hành trình đưa những người con chưa trở về với gia đình và tên tuổi của mình.

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